Directo La Generalitat adelanta a mañana la apertura de la calle Alicante
Arturo Valls. VBC

Arturo Valls conducirá los actos previos al estreno del Valencia Basket en el Roig Arena

El presentador valenciano será el encargado de amenizar la velada en los prolegómenos del primer partido oficial que jugará el equipo taronja en su nuevo pabellón, este viernes ante la Virtus Bologna

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 09:45

Tic, tac. Tic, tac. El estreno oficial del Roig Arena para un partido de baloncesto está cada vez más cerca. Por no decir que ya está aquí, puesto que mañana viernes será el gran día. El Valencia Basket disputará por fin un partido oficial en su nuevo e imponente pabellón, que estará lleno hasta la bandera, para presenciar un encuentro correspondiente a la Jornada 2 de la Euroliga, en la que el conjunto taronja se medirá a un clásico europeo como la Virtus Bologna.

El conjunto masculino entrenado por Pedro Martínez llegará además lanzado tras la victoria conseguida este miércoles ante el Asvel Villeurbanne por 77-80, con una actuación estelar de Darius Thompson y Omari Moore, dos de los nuevos fichajes de esta temporada, en su primer gran compromiso continental. Con la flechita para arriba después de la ganar la Supercopa de España, el equipo taronja afronta ahora la dura tarea de estar a la altura de las expectativas y dar una alegría a su afición en la inauguración del Roig Arena en un partido de baloncesto.

Y como será un gran día más allá del partido de baloncesto en sí ante la Virtus, que dará comienzo a las 20:30 horas, el Valencia Basket ha preparado una tarde llena de eventos especiales para que el aficionado taronja no olvide nunca este día mágico. Y una de las sorpresas se ha revelado ya: Arturo Valls será el encargado de dirigir todos los actos previos al partido inaugural del Roig Arena, para el que todavía quedan algo menos de 60 entradas a la venta en la web oficial del club.

El presentador valenciano amenizará los prolegómenos del gran partido, a partir de las 19:50 horas, es decir, unos 40 minutos antes del inicio del partido. Es por ello que el Valencia Basket hace un llamamiento a sus aficionados para que acudan con antelación al primer día del Roig Arena, para que no se pierdan todas las sorpresas que el conjunto taronja tiene preparadas. Habrá vídeos emotivos, espectáculo de luces, y un show de Arturo Valls, entre otras muchas cosas que todavía no se saben.

