Badio y Sima ultiman su regreso con el Valencia Basket

El Valencia Basket inicia este jueves en Villeurbanne su regreso a la Euroliga contra el Asvel en el mítico Astroballe (20 horas, Movistar Plus) en ... el estreno del formato de 20 equipos y sin la presión de tener que conseguir un resultado para asegurar la siguiente participación puesto que el club tiene tres años asegurados. Un matiz importante que puede suponer una mayor liberación a la hora de jugar los partidos. Pedro Martínez contará con 12 jugadores para el partido, Valerio-Bodon no viajó, con lo que el partido podría suponer el debut esta temporada de Nate Sestina.

La expedición también tiene un ojo puesto en la evolución de los cuatro lesionados, que vivieron una odisea en su regreso de Málaga porque viajaban en el avión que fue desviado a Barcelona al no darse en ese momento las condiciones de seguridad necesarias para aterrizar en Manises. Los dos jugadores que están ultimando su regreso, tal y como pudo confirmar este periódico, son Badio y Sima. A los dos se les realizará una prueba de control tras el regreso de la expedición de Francia para evaluar si ya pueden comenzar a hacer trabajo con el grupo de cara a preparar los dos partidos de esta semana en el Roig Arena, ante la Virtus Bologna y el Barcelona, o si es mejor esperar a la siguiente cita que será la visita, precisamente, al Barcelona en el partido de la Euroliga del viernes 10 de octubre. La vinculación de Valerio-Bodon, que llegó al club tan sólo para ayudar en la pretemporada por las bajas por los torneos de selecciones, está supeditada esos regresos puesto que, como ocurrió en la Supercopa, al tener que hacer un descarte entre los extracomunitarios el equipo valenciano se queda en 11 disponibles para partidos de la ACB.

Los regresos de los dos lesionados que han pasado por el quirófano por sus lesiones en dedos de la mano aún no tiene una fecha determinada. Son dos casos delicados. El de Montero puesto que fue una recaída de una dolencia que ya tenía a final de la pasada temporada, con afectación al ligamento del dedo, y el de López-Arostegui porque su aparatosa lesión durante el amistoso contra el Casademont Zaragoza conllevó un profundo corte por aplastamiento y aún arrastra los puntos. Ahí la pieza que cubre esas bajas es Ike Iroegbu, que tiene contrato temporal hasta mediados de octubre y que visto su rendimiento ha puesto sobre la mesa la duda razonable de si sería mejor extenderlo.