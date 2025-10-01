Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Montero y Badio, de azul, junto a sus compañeros en la celebración de la Supercopa. acbphoto/ mariano pozo

Badio y Sima ultiman su regreso con el Valencia Basket

El senegalés y el de Girona serán sometidos a pruebas tras la vuelta del equipo de Francia para evaluar si ya comienzan a entrar en dinámica esta semana o se espera a la siguiente con el partido de Barcelona del 10 de octubre como meta

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

ENVIADO ESPECIAL VILLEURBANNE

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:24

El Valencia Basket inicia este jueves en Villeurbanne su regreso a la Euroliga contra el Asvel en el mítico Astroballe (20 horas, Movistar Plus) en ... el estreno del formato de 20 equipos y sin la presión de tener que conseguir un resultado para asegurar la siguiente participación puesto que el club tiene tres años asegurados. Un matiz importante que puede suponer una mayor liberación a la hora de jugar los partidos. Pedro Martínez contará con 12 jugadores para el partido, Valerio-Bodon no viajó, con lo que el partido podría suponer el debut esta temporada de Nate Sestina.

