Elena Rodríguez, durante un partido con Valencia Basket. VBC

Elena Rodríguez pone fin a su etapa en el Valencia Basket

La alero canaria se desvincula del club taronja tras concluir la pretemporada y firma por el Uni Ferrol

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:04

A escasos días de iniciarse la competición liguera, el Valencia Basket femenino ha confirmado una nueva baja en sus filas. Se trata de la joven jugadora canaria Elena Rodríguez, que ha reforzado al equipo de Rubén Burgos durante una parte de la pretemporada y también para la disputa de la Supercopa, y que ahora emprende un nuevo rumbo profesional con otro equipo.

Pese a poder extender el vínculo hasta el próximo mes, la alero canaria ha firmado un nuevo contrato con el Uni Ferrol, con quien competirá durante la próxima temporada 2025-26. El club, consciente del rol que venía a ejercer temporalmente, no ha puesto dificultad en su salida.

Tras haber pasado por el baloncesto universitario de Estados Unidos, al destacar por ser la primera jugadora en militar en Harvard, Elena Rodríguez volvía a nuestro país y fue el Valencia Basket quien le abrió las puertas para competir y ambos beneficiarse con su juego. Tras cumplir su función, la internacional con España en categorías inferiores hace las maletas y seguirá su progresión en el equipo ferrolano.

