El Valencia Basket se atasca en la final de la Supercopa femenina y se queda sin 'three-peat'

Los ingredientes de la final de la Supercopa femenina estaban claros. El Valencia Basket peleaba por su particular 'three-peat' —término acuñado en el baloncesto ... americano para definir tres títulos consecutivos de una competición—, mientras que el Casademont Zaragoza buscaba llevar el trofeo por primera vez a sus vitrinas. Todo un duelo entre dos plantillas de Euroliga, que encima tenía como trasfondo el cierto aroma de revancha tras la final perdida por las aragonesas el pasado curso en Alcantarilla. Y quizá ese factor último fue el que hizo que las aragonesas consiguieran su objetivo ante un Valencia Basket atascado (68-79). Las chicas de Rubén Burgos tuvieron muchas dificultades para anotar y rápidamente el partido se les escapó. Y con ello, la opción de revalidar el título por tercer curso seguido. No es el inicio ideal para la temporada. El primer título de la 2025-26 se escapa para las taronja, que no fueron ellas mismas durante todo el encuentro. Un mal día lo puede tener cualquiera, pero empezará a ser preocupante si esta imagen se vuelve a ver repetida en los siguientes partidos importantes.

Valencia Basket Casas (2), Romero (11), Atkinson (13), Carrera (4) y Awa Fam (11) —quinteto inicial— Ben Abdelkader (14), Buenavida (5), Lekovic (4), Alexander (2) y Araujo (2). 68 - 79 Casademont Zaragoza Ortiz (2), Vorackova (7), Pueyo (15), Hempe (14)y Fingall (8) —quinteto inicial— Gueye (17), Bankole (7), Flores (4), Mawuli (4) y Giralt (1). Parciales 20-26, 18-17 (38-43); 12-19 (50-62) y 18-17 (68-79).

Árbitros Paula Lema, Cristina Adán y Jordi Domingo.

Y es que el Zaragoza salió desde la bocina inicial con un acierto imparable, abriendo una brecha que llegó a ser de hasta ocho puntos en en solamente el primer parcial de la gran final de la Supercopa. El vacío desde los tres puntos de las taronja (0/3) penalizaba a las de Rubén Burgos en los primeros diez minutos, que se marchaban al final del primer cuarto por detrás con el 20-26 que lucía el electrónico del Palacio de los Deportes de Huesca. Las aragonesas mantenían el pie en el acelerador durante el segundo parcial, llegando a ampliar la ventaja por momentos hasta los dobles dígitos aprovechando los desajustes defensivos de las chicas de taronja. No obstante, tras un tiempo muerto, el Valencia Basket firmó un parcial positivo de 5-0 y empezó a acercarse, con sus altibajos, hasta una desventaja de cinco puntos, con la que concluyó la primera mitad. El 38-43 que lucía el partido al descanso seguía evidenciando que el Zaragoza estaba siendo superior, con una Merrit Hempe que se marchaba ya al entretiempo con 14 puntos en su casillero personal. Pero las de Rubén Burgos, poco a poco y gracias a los 11 puntos de Awa Fam, la mejor hasta entonces de las taronja, iban encontrando su mejor versión.

Tras la reanudación, el Valencia Basket salió dormido de su paso por los vestuarios, tardando casi tres minutos en conseguir su primera canasta. Las pérdidas llegaban también a los dobles dígitos y el runrún empezaba a rondar por las cabezas taronja. Un triple de Ben Abdelkader permitía quitarse esa losa de encima cuando el Zaragoza volvía a rondar los 10 puntos de ventaja. Y es que al Valencia Basket le costaba horrores encontrar tiros fáciles para anotar cómodamente, todo lo contrario que a sus contrincantes, que aprovechaban los erroes de las taronja para correr al contraataque y anotar sin oposición en transiciones rápidas. El Valencia Basket llegaba al último cuarto doce abajo (50-62), pero sus intentos no conseguían reducir la desventaja. El tiempo corría a favor de las aragonesas, que finalmente se llevaron el título a sus vitrinas.