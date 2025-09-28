Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Merrit Hempe, anotando ante el Valencia Basket en la final de la Supercopa. FEB
Crónica

El Valencia Basket se atasca en la final de la Supercopa femenina y se queda sin 'three-peat'

El Casademont Zaragoza se lleva el primer título de la temporada aprovechando el desacierto ofensivo de las chicas de Rubén Burgos, que no revalidan su corona por tercer curso consecutivo

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:57

Los ingredientes de la final de la Supercopa femenina estaban claros. El Valencia Basket peleaba por su particular 'three-peat' —término acuñado en el baloncesto ... americano para definir tres títulos consecutivos de una competición—, mientras que el Casademont Zaragoza buscaba llevar el trofeo por primera vez a sus vitrinas. Todo un duelo entre dos plantillas de Euroliga, que encima tenía como trasfondo el cierto aroma de revancha tras la final perdida por las aragonesas el pasado curso en Alcantarilla. Y quizá ese factor último fue el que hizo que las aragonesas consiguieran su objetivo ante un Valencia Basket atascado (68-79). Las chicas de Rubén Burgos tuvieron muchas dificultades para anotar y rápidamente el partido se les escapó. Y con ello, la opción de revalidar el título por tercer curso seguido. No es el inicio ideal para la temporada. El primer título de la 2025-26 se escapa para las taronja, que no fueron ellas mismas durante todo el encuentro. Un mal día lo puede tener cualquiera, pero empezará a ser preocupante si esta imagen se vuelve a ver repetida en los siguientes partidos importantes.

