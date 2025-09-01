Alcaraz - Lehecka: a qué hora juegan y dónde ver este martes por televisión los cuartos de final del US Open 25 El murciano está a dos victorias de alcanzar su sexta final de Grand Slam

Alcaraz celebra un pùnto contra Rinderknech en los octavos de final del US Open.

Mario Lahoz Valencia Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:07

Carlos Alcaraz solo tiene dos obstáculos más para alcanzar una nueva final de Grand Slam. El murciano se deshizo en octavos de final, no sin dificultades, del francés Arthur Rinderknech en un partido similar ante el debut con Opelka.

Cuatro victorias por doce sets a favor y ninguno en contra, estadísticas favorables para enfrentarse a su mayor desafío hasta la fecha. El tenista checo Jiri Lehecka, número 21 del circuito ATP, viene desarrollando un buen nivel de tenis durante todo el torneo.

El joven de 23 años se ha impuesto a Coric, Etcheverry, Collignon y Mannarino para plantarse en los cuartos de final. Ahora bien, la ausencia por lesión de Ben Shelton le ha hecho la vida un poco más facil.

Los precedentes entre ambos arrojan un poco de luz sobre como será el juego sobre la pista. Dos a uno favorable a Alcaraz con dos encuentros este mismo año. Una derrota sobre la pista dura de Doha y una victoria en la final de Queen's.

Alcaraz depende de sí mismo para ser número uno levantando su sexto grande y el que sería el segundo en Nueva York. Y para ello deberá superar a los últimos dos jugadores que han conseguido superarle en un Grand Slam, Novak Djokovic y Jannik Sinner.

Horario y dónde ver el partido por TV

Carlos Alcaraz se enfrenta a Jiri Lehecka enn los cuartos de final del US Open 2025 este martes 2 de septiembre no antes de las 17:00 horas. El US Open 2025 se puede ver al completo a través de Movistar Plus+ y sus diferentes aplicaciones.