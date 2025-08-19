Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Esta es la sorprendente cantidad que se queda Hacienda del premio económico de Carlos Alcaraz en Cincinnati

El murciano consiguió la victoria en el séptimo Masters 1000 del año

Mario Lahoz

Valencia

Martes, 19 de agosto 2025, 13:25

Carlos Alcaraz ha conseguido la victoria en el torneo de Cincinnati, el séptimo Masters 1000 del año, tras vencer a Jannik Sinner quien tuvo que retirrarse por problemas físicos durante el primer set, en el que el murciano vencía 5-0, brindando el trofeo número 22 en las vitrinas del tenista de El Palmar.

De este modo, Carlitos consigue su tercer Masters 1000 de la temporada, tras Montecarlo y Roma, y el quinto entorchado de 2025, un curso en el que también se ha proclamado campeón de Roland Garros y Queen's.

Este triunfo le ha reportado un buen premio económico cifrado en 1.124.380 dolares, unos 1.023.000 euros. Sin embargo, este premio no es integro para el murciano que deberá tributar por ello, lo que supone un buen pellizco para las arcas públicas.

Alcaraz ya tuvo que abonar una importante suma tras ganar Wimbledon. El murciano se embolsó 3.2 millones de euros de los que hacienda se quedó 1.5 millones, es decir, un 47% del total. Ahora deberá desembolsar un porcentaje similar. Del 1.023.000 euros, Alcaraz debe pagar a Hacienda 481.000 euros.

Como residente fiscal en España, los ingresos de Alcaraz tributan en la declaración de la renta según los tipos generales. El IRPF se divide en una parte estatal y otra autonómica que depende de cada región. Así que el murciano tributa a nivel estatal y tambié por los tramos que tributan en Murcia.

