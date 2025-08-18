Directo | Jannik Sinner - Carlos Alcaraz
Se viene una batalla entre el 1 y el 2 del mundo en busca de un nuevo título, que podría ser el primer Masters 1000 del año para Sinner o el tercero de 2025 para Alcaraz.
Sinner, por otra parte, no ha cedido ni un set en lo que va del torneo, eliminando en semifinales a Terence Atmane, la gran revelación de esta edición. Jannik ha demostrado su gran nivel en superficie dura, pero hoy enfrenta al rival más fuerte que se puede encontrar en la actualidad. Son solo tres las derrotas que lleva el italiano en 2025 y dos de ellas fueron a manos de Carlos.
Carlos, que viene de perderse el Masters 1000 de Canadá, volvió en Cincinnati con buena pisada, dejando en el camino a Andrey Rublev y Alexander Zverev en las últimas dos rondas. A pesar de haber cedido dos sets en el camino, Carlos no ha gozado de un camino fácil para llegar a esta final.
Alcaraz y Sinner disputan hoy su 14º enfrentamiento, con ocho victorias para el murciano y cinco para el italiano. Sinner, eso sí, ganó el más reciente en la final de Wimbledon, cortando una racha de cinco victorias en fila para Carlos. Solo una vez el italiano ha enlazado triunfos ante el español y fue en 2023 (Miami y Beijing).
Si no nos bastaba con las finales de Roland Garros y Wimbledon, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner vuelven a verse las caras en la final del un torneo tras poco más de un mes. Y es que los últimos cuatro enfrentamientos entre estos dos han sido en finales, si incluimos las de Roma este año y la de Beijing el año pasado, ambas con victorias de Alcaraz.
¡Buenas noches y bienvenidos a la gran final masculina del Masters 1000 de Cincinnati! Tendremos otra batalla de colosos: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner vuelven a enfrentarse por un título.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Dos policías abaten a tiros a un hombre que intentó agredirlos con un cuchillo en Valencia
- 2 Aemet activa un aviso naranja este lunes por calor y fuertes tormentas en Valencia y señala las zonas donde caerán
-
3
- 4 Valencia amanece con cielo anaranjado: Aemet da una explicación
-
5
- 6 Extinguido el incendio forestal en Jarafuel
- 7 Colapsa un colector en Alboraya por las toallitas húmedas
- 8 La lluvia vuelve a Valencia esta semana y Aemet activa un doble aviso para este martes: dónde y cuándo va a llover
- 9 Las tormentas secas originan siete incendios en la Comunitat este lunes
- 10 Los autónomos estallan contra las bajas laborales fraudulentas en menores de 30 años y piden medidas de control: «Es algo que no cuadra»
-
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.