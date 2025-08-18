Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sinner y Alcaraz en la final de Roland Garros. Reuters

Premios Masters 1.000 de Cincinnati: cuánto dinero ganan Alcaraz o Sinner si son campeones

Los dos mejores tenistas de la actualidad vuelven a verse las caras

J.Zarco

Valencia

Lunes, 18 de agosto 2025, 19:29

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner disputan este lunes una nueva final, en este caso del Masters 1.000 de Cincinnati. Después de verse las caras en el partido por el título de Roland Garros y el de Wimbledon, ahora lo vuelven a hacer antes del US Open.

En el caso del murciano, llega de menos a más en el torneo tras superar a Dzumhur, Medjedovic, Nardi, Rublev y a un mermado Zverev en semifinales. El italiano, por su parte, ha vencido a Galan, Diallo, Mannarino, Auger-Aliassime y Atmane. Ambos han demostrado una vez su actual superioridad en el circuito.

En los enfrentamientos directos entre los dos jugadores, el murciano ha ganado en ocho ocasiones mientras que Sinner en 5. De hecho, antes de la final de WImbledon, Alcaraz le había superado en los últimos cinco choques.

Por llegar a la final, los dos tenistas ya se han asegurado $597,890, pero el ganador se embolsará $1,124,380, lo que equivale a 964.181,28 euros. Estos son los premios ronda a ronda del torneo:

Ganador $1,124,380

Finalista $597,890

Semifinalista $332,160

Cuartofinalista $189,075

Ronda de 16 $103,225

Ronda de 32 $60,400

Ronda de 64 $35,260

Ronda de 96 $23,760

El acumulado de Sinner y Alcaraz

En lo que llevamos de 2025, Sinner acumula en premios económicos por torneos $9,035,053, mientras que en toda su carrera ya $46,279,987. En el caso de Alcaraz, $10,105,162 este 2025 y $47,960,138 en toda su trayectoria.

