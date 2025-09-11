Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La selección española de tenis elegida para el cruce de Copa Davis ante Dinamarca. Germán Pozo/RFET

El valenciano Pedro Martínez, la esperanza española en la Copa Davis tras la baja de Alcaraz

El tenista de Alzira encabeza junto a Jaume Munar la selección capitaneada por David Ferrer para la eliminatoria que se disputa este fin de semana ante Dinamarca

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:19

La selección española de tenis ultima su preparación en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella, donde este fin de semana jugará la segunda ... ronda de los Qualifiers de Copa Davis 2025 contra Dinamarca, con la clasificación para la Final 8 de Bolonia en juego. Las bajas de última hora de Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich han debilitado lógicamente al equipo españo, que no obstante cuenta con tenistas de renombre como Jaume Munar o el valenciano Pedro Martínez Portero, que será uno de los puntales del equipo capitaneado por David Ferrer y que estará completado por Roberto Carballés y Pablo Carreño.

