El valenciano Pedro Martínez, la esperanza española en la Copa Davis tras la baja de Alcaraz

La selección española de tenis ultima su preparación en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella, donde este fin de semana jugará la segunda ... ronda de los Qualifiers de Copa Davis 2025 contra Dinamarca, con la clasificación para la Final 8 de Bolonia en juego. Las bajas de última hora de Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich han debilitado lógicamente al equipo españo, que no obstante cuenta con tenistas de renombre como Jaume Munar o el valenciano Pedro Martínez Portero, que será uno de los puntales del equipo capitaneado por David Ferrer y que estará completado por Roberto Carballés y Pablo Carreño.

«Obviamente son bajas importantes, pero es algo que tenemos que aceptar y a partir de ahí, mirar al presente y al fin de semana. Igualmente, creo que tenemos muy buen equipo para sacar la eliminatoria adelante. En esta primera toma de contacto ya han entrenado los cuatro jugadores que van a estar y estoy contento con el buen ambiente», afirmó David Ferrer en declaraciones recogidas por la Real Federación Española de Tenis.

Por su parte, el valenciano Martínez Portero, hará las veces de número dos del equipo. «Vuelvo con muchas ganas a la Copa Davis después de unos cuantos meses. Sí que es verdad que la última gira no ha ido como quería, pero bueno, he podido descansar un poco y recargar pilas para estar al cien por cien aquí. El tenis a veces va un poquito mejor o un poquito peor y hay que seguir trabajando sin desanimarse. Esto es un deporte a muy largo plazo, así que creo que estoy bien y con ganas», dijo el tenista de Alzira.

Jaume Munar asumirá el rol de ser el número uno del equipo en una semana en la que estrena su mejor ranking personal, en el puesto 37 de la ATP. «Está haciendo un grandísimo año, ha dado un gran salto a nivel tenístico. Se ha visto reflejado en el ranking y es la primera vez que hace octavos de final de un Grand Slam. Se le nota con mucha confianza y con esa madurez para estar preparado para todo, tanto para el individual como para el dobles», dijo Ferrer al respecto, apelando a la tierra batida y al público como factores que pueden ser claves: «Consideramos que nos adaptamos mejor a la tierra que los jugadores de Dinamarca, pero hoy en día todos los jugadores juegan bien en todo tipo de superficies. Aún así buscamos un tipo de superficie que incomode más a nuestro rival y que el público nos apoye porque jugar en casa siempre es mejor», sentenció el capitán.

«Está siendo un año muy positivo para mí. He ido quemando etapas y creciendo, aunque el trabajo viene de mucho más atrás. Así que me siento muy bien, preparado para dar lo mejor de mí aquí y lo que venga por delante», asegura Munar, que añade que «hay también una parte importante de madurez, llevo años de experiencia, y todo eso se va juntando en un cóctel que crea que el jugador que soy hoy». Para el balear, asumir el rol de número uno del equipo es un privilegio: «Representar a esta selección como número uno es algo realmente importante y especial. A lo largo de todos estos años hemos tenido a jugadores espectaculares como números uno, que han hecho de esta selección lo que es hoy en día, así que lo tomo como un honor y un privilegio».

Roberto Carballés también repite en el equipo tras su exitoso debut de este año, aunque los problemas físicos le han acompañado desde entonces. «La verdad que ha sido duro porque en el mejor momento de la temporada sufrí la lesión ahí en el psoas y se me alargó más de lo normal. Hay que intentar olvidarlo y volver a recuperar el nivel de principio de año». No obstante, el más veterano del equipo es Pablo Carreño, que vuelve al equipo después de dos convocatorias y la paternidad recién estrenada: «Es es verdad que tenemos alguna baja sensible como la de Carlos o la de Álex, pero al final también creo que tenemos un equipo bastante compensado. Tenemos jugadores que están jugando muy bien como Jaume, jugadores también como Pedro que viene haciendo un gran año, así que ojalá que nos salga bien esta semana y podamos brindarle a todo el público de Marbella y de España una bonita eliminatoria y conseguir ganar».