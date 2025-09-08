Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los aficionados tienen una cita en el Club de Tenis para ver a alguno de sus ídolos. LP

La Copa Faulcombridge confirma sus favoritos

El torneo se disputará en el Club de Tenis Valencia del 5 al 12 de octubre y participarán Pedro Martínez, Carlos Taberner y Albert Ramos entre otros

R. D.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:01

La Copa Faulcombridge by Marcos Automoción ya calienta motores. El torneo internacional de tenis que se disputará del 5 al 12 de octubre en el Club de Tenis Valencia ha puesto a la venta sus entradas, con la confirmación de algunos de los grandes protagonistas de esta edición: Pedro Martínez, Carlos Taberner o Albert Ramos, referentes del tenis español que se darán cita en Valencia para luchar por el título.

La competición se consolida así como una de las grandes citas deportivas y sociales de la ciudad, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar de tenis de primer nivel en un entorno único.

La organización ha reforzado este año su apuesta por acercar el torneo a los aficionados, con descuentos especiales del 10 % para jugadores federados y precios reducidos para grupos y entidades deportivas. Además, existen bonos de fin de semana y de torneo completo, pensados para los que no quieran perderse ni un día de competición.

Las localidades ya se pueden adquirir a través de la web oficial del torneo: entradas.copafbvalencia.com, con opciones tanto en grada general como en palco. La Copa Faulcombridge cuenta con el apoyo de Marcos Automoción, Ambrosia, Devoteam, Lavidda, BDO, Improving, Monserrate, Benjo Sports, VIU, Neoperl, SAV, Tecnifibre, Lacoste, Vicente Gandía, Discema, Redondo Iglesias, Heineken, María José Dentista, Oakberry, Imske Ribera Salud, Caixa Popular, Dacsa, Urbanclean, JV Villaverde, Ribesalat, Elgordoyelflaco, Grupotec, RFET, FTCV, Generalitat Valenciana, Diputación de Valencia y Ayuntamiento de Valencia.

Con un cartel de lujo y una semana repleta de tenis, la Copa Faulcombridge promete volver a ser un punto de encuentro imprescindible en el calendario deportivo valenciano.

