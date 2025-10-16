Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Alcaraz celebra el pase a la final del Six Kings Slam. AFP

Alcaraz y Sinner repiten final del Six Kings Slam: cuándo juegan y dónde ver en directo el mejor partido del circuito ATP

Los dos mejores tenistas del mundo se vuelven a ver las caras por quinta vez en este 2025

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:40

Comenta

Carlos Alcaraz sigue demostrando porque es el mejor tenista del mundo. El número 1 del ránking ATP ha logrado el pase para la final del Six Kings Slam, el torneo que se disputa en Arabia Saudí con seis de los mejores tenistas del mundo, tras superar en dos sets (6-4 y 6-2) al estadounidense Taylor Fritz.

El murciano fue el total dominador del encuentro mostrando unas sensaciones inmejorables, más concretamente con su derecha demoledora, que acabó por desesperar a un Fritz que aguantó lo máximo que pudo con su saque.

El español tendrá que enfrentarse a Jannik Sinner para erigirse como el rey de Riad. El italiano ha superado a Novak Djokovic en poco más de una hora (6-4 y 6-2) y tendrá la oportunidad de revalidar su condición de campeón.

Los dos mejores tenistas del mundo se vuelven a ver las caras en la final como ya ocurriera en 2024, en la que el italiano se impuso en tres sets (6-7 6-3 6-3). Este será el quinto torneo en el que tengan que enfrentarse Sinner y Alcaraz tras los increibles desenlaces que han dejado sus enfrentamientos a lo largo del año.

A que hora juega y donde ver la final en directo

Carlos Alcaraz se enfrentará a Jannik Sinner este sábado 18 de octubre en la final del Six Kings Slam. El partido se disputará en el ANB Arena sobre las 20:00 horas, una vez finalice el partido por el tercer y cuarto puesto entre Taylor Fritz y Novak Djokovic. Puedes seguir el partido en directo a través de Netflix, la plataforma de streaming tiene los derechos de emisión del torneo en exclusiva

