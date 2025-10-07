Un millón de dólares por ganar un punto a Carlos Alcaraz El Australian Open anuncia la puesta en marcha del 'Million Dolar Point Slam'

Todavía queda para que el Open de Australia arranque (12 de enero a 1 de febrero) pero desde el primer Grand Slam de la temporada ya han anunciado cómo será el Million Dolar Point Slam. Será un torneo en el que participarán 22 profesionales cotnra diez aficionados amateur y en el que pelearán por un millón de euros australianos, 564.870 euros.

En esta mini competición estará el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, tal y como ha anunciado el director del Australian Open. «Puedo revelar hoy que el número uno del mundo encabezará la alineación de jugadores», ha señalado Craig Tiley.

«Ya sea aficionado o profesional, el ganador final se llevará el premio. Las inscripciones se abrirán pronto en clubes de todo el país, y durante la Semana Inaugural, los finalistas competirán por la oportunidad de enfrentarse a los profesionales en el Rod Laver Arena», ha añadido el directivo.

Concluye apuntando que «con más nombres importantes que se anunciarán pronto, ahora tienes un millón de razones para tomar una raqueta y prepararte para enero».

Cómo funciona

El torneo funciona con eliminatorias. Se usa el juego de 'piedra, papel y tijera' para ver quién saca y el ganador del punto avanza a la siguiente ronda. El que llegue a la final se llevará el codiciado medio millón de euros. Eso sí, tendrá la complicadísima tarea de tener que ganar, probablemente, un punto a Carlos Alcaraz.

La clasificación será en toda Australia y en el Open en la semana inaugural. La final tendrá lugar en el Rod Laver Arena.

