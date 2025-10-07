Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas
Carlos Alcaraz, tras ganar en Tokio. Reuters

Un millón de dólares por ganar un punto a Carlos Alcaraz

El Australian Open anuncia la puesta en marcha del 'Million Dolar Point Slam'

J.Zarco

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 14:56

Comenta

Todavía queda para que el Open de Australia arranque (12 de enero a 1 de febrero) pero desde el primer Grand Slam de la temporada ya han anunciado cómo será el Million Dolar Point Slam. Será un torneo en el que participarán 22 profesionales cotnra diez aficionados amateur y en el que pelearán por un millón de euros australianos, 564.870 euros.

En esta mini competición estará el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, tal y como ha anunciado el director del Australian Open. «Puedo revelar hoy que el número uno del mundo encabezará la alineación de jugadores», ha señalado Craig Tiley.

«Ya sea aficionado o profesional, el ganador final se llevará el premio. Las inscripciones se abrirán pronto en clubes de todo el país, y durante la Semana Inaugural, los finalistas competirán por la oportunidad de enfrentarse a los profesionales en el Rod Laver Arena», ha añadido el directivo.

Concluye apuntando que «con más nombres importantes que se anunciarán pronto, ahora tienes un millón de razones para tomar una raqueta y prepararte para enero».

Cómo funciona

El torneo funciona con eliminatorias. Se usa el juego de 'piedra, papel y tijera' para ver quién saca y el ganador del punto avanza a la siguiente ronda. El que llegue a la final se llevará el codiciado medio millón de euros. Eso sí, tendrá la complicadísima tarea de tener que ganar, probablemente, un punto a Carlos Alcaraz.

La clasificación será en toda Australia y en el Open en la semana inaugural. La final tendrá lugar en el Rod Laver Arena.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  2. 2 Una lengua de aire frío trae 5 días de lluvia a Valencia y Aemet activa un triple aviso con tormentas y granizo
  3. 3 Investigan la caída de un joven desde el piso 14 de un edificio de Campanar
  4. 4 Muere la influencer Luanna Araújo junto a su marido y un amigo el día de su 29 cumpleaños
  5. 5

    El milagro de la joven valenciana accidentada en Tailandia: «Ángela ya sonríe»
  6. 6 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  7. 7 Un solar vacío durante décadas dará paso a un hotel de 46 habitaciones en pleno corazón de Ruzafa
  8. 8 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  9. 9

    Cambios horarios en Primaria, en la jornada continua y en el uso de tablets, las novedades educativas que vienen
  10. 10 Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un millón de dólares por ganar un punto a Carlos Alcaraz

Un millón de dólares por ganar un punto a Carlos Alcaraz