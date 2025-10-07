Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ferrero, a la izquierda, junto a Carlos Alcaraz. ABC

Juan Carlos Ferrero desmiente un bulo sobre su estado de salud

El extenista valenciano y actual entrenador de Carlos Alcaraz ha emitido un comunicado por sus redes oficiales después de que se hablara que sufría un cáncer

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 08:40

Comenta

Las fake news están actualmente a la orden del día. Nadie parece librarse de ella. Estas suelen ser sobre simples acciones cotidianas que no pasan de un chisme. Sin embargo, otras veces se sobrepasan barreras y afectan a situaciones más personales o de cierta gravedad. Y esto último es lo que le ha sucedido recientemente a Juan Carlos Ferrero.

El valenciano de 45 años ha tenido que realizar un comunicado a través de sus plataformas oficiales para desmentir unas informaciones que durante las últimas fechas se habían alimentado y ganado fuerza, de forma incierta. Según estas, comentaban que Ferrero padecía un cáncer, un hecho que no es por verdad.

De esta manera, con tal de resolver las posibles dudas y de poner fin a estos rumores y desinformación, en la que incluso le llegaron algunos mensajes, el actual entrenador del tenista Carlos Alcaraz publicó un mensaje a través de Instagram, mostrándose tajante. «Quiero dejar claro que es totalmente falso».

Además de ello, Juan Carlos Ferrero decía dolerle profundamente por el motivo de que «se utilicen temas tan sensibles para generar atención o views». Como él mismo manifestó, «el cáncer es una enfermedad que ha marcado a mi familia y a tantas otras y merece el máximo respeto». Por esto, dentro de esta situación, agradecía los mensajes de apoyo y cariño y apeló a la responsabilidad.

