Carlos Alcaraz y Emma Raducanu, pareja en el dobles mixto del US Open. LP

Alcaraz y Raducanu debutan en el dobles mixto del US Open 2025: a qué hora juegan, cómo y dónde ver el partido por televisión

El español y la británica al asalto del dobles mixto como toma de contacto con Nueva York

Mario Lahoz

Valencia

Martes, 19 de agosto 2025, 15:04

Carlos Alcaraz no tiene descanso tras su victoria en el Masters 1000 de Cincinnati. Tras varios cambios de pareja por diferentes circunstancias, el US Open ha publicado la lista definitiva de inscritos para la novedosa fase final del torneo de dobles mixtos con la presencia de Carlitos y Emma Raducanu.

El español y la británica van por el lado alto del cuadro y tendrán que debutar ante la estadounidense Jessica Pegula y el compatriota de la jugadora natural de Nueva York, Jack Draper, en la primera ronda del campeonato, que equivale a los octavos de final.

El torneo se desarrollará entre este martes 19 de agosto y el miércoles 20 con dos rondas diarias. Alcaraz y Raducanu tienen programado el debut en el cuarto turno de la pista central Arthur Ashe de Nueva York, no antes de las 20:00 hora española. Los cuartos los jugarían en el último turno, bien entrada la noche en España.

Entre las novedades del torneo está también un formato más dinámico, con partidos al mejor de tres parciales disputados a cuatro juegos en vez de seis. No habrá ventajas en caso de 40-40 y un desempate final a diez puntos en vez de un tercer set. En la final, fijada el miércoles, se jugarán parciales habituales, a seis juegos.

Horario y dónde ver el partido por TV

Carlos Alcaraz y Emma Raducanu se enfrentan este sobre las 20:00 hora española, a Jack Draper y Jessica Pegula en los octavos de final de dobles mixtos del US Open, sobre las 20:00 hora española. Puedes seguir el partido en televisión a través de la señal de sobre las 20:00 hora española,, la cadena con los derechos de retransmisión de la competencia en España.

