GP Gran Bretaña Marc Márquez: «Nos ha costado mucho decidir esto, pero tenemos un compañero en el hospital» «En 2015 se corrió aquí en agua, llovía mucho y se pudo correr y nadie se quejó», señala el líder del Mundial BORJA GONZÁLEZ Silverstone Domingo, 26 agosto 2018, 19:15

Marc Márquez explicó la decisión auspiciada por los pilotos de cancelar el Gran Premio Británico, un hecho que, por otra parte, le beneficia en la lucha por el título de MotoGP, a la que ahora sólo le quedan siete batallas por delante.

PREGUNTA: ¿Se ha impuesto el criterio de los pilotos?

RESPUESTA: Al final, lógicamente, nosotros estábamos a la expectativa y preparados para correr, que es lo que queremos, estábamos concentrados dentro del camión. Yo no he aparecido por el paddock, estaba cien por cien concentrado, pero creo que al final la Comisión de Seguridad está para algo. Nos han reunido, nos hemos sentado y allí es donde hemos valorado los pros y los contras y creo que la decisión ha sido la correcta ya que todos queremos correr, a todos nos ha costado mucho decidir esto, pero tenemos un compañero en el hospital, vimos lo que pasó ayer en este asfalto y no podemos estar jugando de esta manera hasta el final.

P.: ¿Dorna les ha permitido tomar la decisión o les han dicho que esperaran un poco más?

R.: No, enseguida que hemos entrado en la reunión Carmelo (Ezpeleta) nos ha dicho directamente que la decisión la teníamos nosotros; veremos qué piensa cada uno, han expuesto todos lo que pensaban y todos estaban de acuerdo menos uno en cancelar la carrera, sólo por una cuestión de seguridad, por las condiciones del asfalto. Hay circuitos en los que ha llovido más y hemos corrido, pero en este cuando hemos salido en la vuelta de formación no llovía casi y era casi imposible rodar.

Más información El asfalto de Silverstone arruina el GP de Gran Bretaña

P.: Esto le beneficia en la lucha por el título, ¿no?

R.: Eso es lo de menos, porque nunca sabes lo que puede pasar, porque me he encontrado bien aquí. Ha habido una frase muy buena en la reunión de la Comisión que es 'una carrera es una carrera y la vida sigue'. En Misano, en dos semanas, tenemos otra carrera. Ayer ya pasó lo que pasó, está un compañero nuestro en el hospital, vimos lo que pasó, podríamos esperar a que lloviese menos, pero quién te garantiza que en mitad de la carrera no volviese a llover, lleguemos allí y esté todo otra vez igual. Ha sido las condiciones de la pista, por las condiciones del asfalto, lo que nos ha forzado a tomar esta decisión.

P.: ¿Es un problema de que el circuito no está preparado para correr en mojado, como decía Aleix Espargaró?

R.: Sí, en 2015 se corrió aquí en agua, llovía mucho y se pudo correr y nadie se quejó. Y fuimos los primeros que corrimos, pero ayer ya se vio y hoy lo hemos vuelto a comprobar cuando se hacía la vuelta de formación, que han re asfaltado y por equis razón no lo han hecho de la mejor manera y eso es lo que nos ha forzado a tomar la decisión.

P.: ¿Cómo puede pasar esto en Inglaterra?

R.: Lo he dicho durante todo el fin de semana, ya en seco se veía que el re asfaltado no era bueno, es asfalto nuevo pero no es bueno y cuando ha llovido el problema ha ido a más, ha sido mucho más grave y alguien será el responsable. Está claro que lo que hemos pedido los pilotos en esa reunión es que para el año que viene queremos volver aquí, queremos devolverle a la afición con espectáculo todo lo que han aguantado, pero con condiciones del asfalto buenas.