Lorenzo decide no continuar en el Gran Premio de Tailandia Jorge Lorenzo. / Afp El de Ducati comunica que no volverá a subirse a su moto este fin de semana por las secuelas de la durísima caída que sufrió ayer BORJA GONZÁLEZ Buriram (Tailandia) Sábado, 6 octubre 2018, 09:11

«Ayer ya os dije que las posibilidades de correr este fin de semana eran mínimas. Me dolía la muñeca y, aunque los doctores me dijeron que en los rayos X no había fractura, yo notaba algo raro y fui al hospital de Buriram para hacerme un escáner que ha mostrado que tengo una fisura al final del radio y la muñeca me duele bastante. Tendré que tener un apósito para que se suelde lo más rápido posible esta fisura y pueda estar más o menos al cien por cien a Motegi, lo que será difícil y lo que es una gran pena, porque es una de mis pistas preferidas. Intentaremos acelerar al máximo la recuperación, pero lo que está claro es que aquí no vale la pena correr riesgos. No estoy bien. Estoy mucho peor de lo que llegué aquí el miércoles y no voy a participar». Con estas palabras Jorge Lorenzo comunicó una decisión (apoyada por Ducati) que ya había tomado en la noche del viernes, la de no continuar con su participación en el Gran Premio de Tailandia por las secuelas de la fuerte caída sufrida en el segundo entrenamiento libre de MotoGP. Y es que el mallorquín prefiere no seguir arriesgando en pista teniendo en cuenta que en diez días comienza un periplo de tres pruebas consecutivas que llevarán al Mundial a Japón, Australia y Malasia, y que no se juega nada reseñable en el actual campeonato.

«He hecho cosas muy fuertes. Una muñeca duele mucho a la hora de frenar, aunque sea una fisura. A veces hay fisuras que duelen más que las propias roturas. Sería muy difícil correr, pero lo intentaría con infiltración si realmente me jugase el Mundial, si estuviese a pocos puntos o por delante, pero estando quinto y tan lejos de Marc, Dovizioso e incluso de Valentino, no tiene sentido y no vale la pena. Incluso a Motegi llegaré tocado». A partir de este sábado comenzará con el trabajo de recuperación para intentar llegar en la mejor situación posible a Japón. «Sólo me preocupa la muñeca. El resto de lesiones llegarán mejor que aquí, porque no hay nada roto y las fracturas están mejorando, pero la muñeca me preocupa. No sé la velocidad a la que se soldará esta fisura. Del pie me estaba encontrando muy bien antes de la caída y el FP2 estaba yendo mejor que el FP1. Iba bastante rápido y marchaba cuarto o quinto, mejorando los tiempos, pero sucedió este problema técnico de la moto que, dentro de lo malo, me da tranquilidad, porque llegué a pensar si la anterior lesión me había hecho caer y no fue así. Y me han asegurado que no se repetirá en el futuro». Lorenzo mantendrá su plan inicial de viaje, por lo que no regresará a casa y seguirá con su recuperación en tierras asiáticas.

Además de por el abandono de Lorenzo la mañana en MotoGP estuvo protagonizada por la caída de Marc Márquez al final del FP3 que le dejó fuera de los diez primeros y que le obligará a buscar el pase a la Q2 desde la Q1, sesión en la que se repescan a los dos mejores tiempos. Ahí competirá contra pilotos como Alex Rins, Franco Morbidelli o Aleix Espargaró.