GP de Tailandia Lorenzo: «Las posibilidades no son muy altas de que coja la moto mañana» Jorge Lorenzo, durante los entrenamientos. / Lillian Suwanrumpha (Afp) El mallorquín sufrió una aparatosa caída en una curva a 150 km/h BORJA GONZÁLEZ BURIRAM (TAILANDIA) Viernes, 5 octubre 2018, 14:06

Jorge Lorenzo fue el protagonista involuntario del arranque del Gran Premio de Tailandia después de sufrir una durísima caída durante el segundo entrenamiento libre de MotoGP, accidente del que salió bastante indemne aunque con dudas sobre si podrá seguir compitiendo en la cita asiática.

-¿Cómo se encuentra y qué ha pasado?

Dentro de la espectacularidad o brutalidad de la caída, he tenido mucha suerte de, en principio, no tener nuevas fracturas y de que las fracturas anteriores no hayan empeorado. Sí que es cierto que en la muñeca izquierda tengo una contusión muy fuerte y me cuesta doblarla y en el tobillo derecho también tengo otra contusión. ¿Qué ha sucedido? Se me ha ido de atrás de forma muy violenta y muy extraña. Cuando iba volando me ha parecido algo muy extraño. Los ingenieros han mirado toda la información de la telemetría y han visto que ha sido un fallo técnico de la moto.

-¿Qué fallo exactamente?

No puedo especificar. Eso se lo tendrá que preguntar a Gigi (Dall'Igna, máximo responsable de Ducati competición).

-Desde la cámara 'on board' da la sensación de que se para el motor. ¿Eso es cierto?

No puedo dar más detalles sobre eso. Ha sido un fallo técnico. No ha sido mi culpa por inclinar más, o por el freno trasero ni nada por el estilo.

-¿Ha decidido si saldrá mañana a la pista?

Si ya era difícil correr como estaba esta mañana, ahora la situación ha empeorado bastante más, pero no me quiero precipitar hasta que pase la noche y vea cómo me encuentro al levantarme.

-¿Tiene el OK médico?

Sí.

-¿La espalda está bien?

El resto del cuerpo está perfecto, sólo contusión en la muñeca izquierda y en el tobillo derecho. El resto está perfecto, por eso digo que he tenido bastante suerte dentro de lo que acabe.

-¿Y cómo está el ánimo? Lleva una racha negativa.

Primero de todo, tranquilo por saber que no ha sido culpa mía. Me tenía preocupado el pensar si la anterior lesión ha hecho que me equivocase o que hiciera algo mal, pero no ha sido así. Ha sucedido algo técnico y eso me tranquiliza. Me hubiese gustado no caerme y poder salir mañana, porque lo estaba haciendo bastante bien en el FP2. Vamos a ver. Las posibilidades no son muy altas de que coja la moto mañana, pero hasta que no vea cómo me encuentro no quiero tomar ninguna decisión.

-¿Se puede repetir ese fallo?

Sería muy improbable y, más o menos, se sabe la causa del problema. Cambiando algunas cosas no tendría que pasar.

-¿El airbag ha sido crucial?

Sí, porque el primer impacto ha sido de espaldas y con los pies. El airbag se ha abierto y la espaldera ha hecho su función, pero seguro que el airbag ha ayudado, porque de espaldas estoy perfecto.

-¿Ha visto la caída por la tele?

Sí.

-¿Qué siente cuando la ve?

(Sonríe). Es terrorífica e impactante. He volado bastante para arriba e iba bastante rápido. Podría haber volado más de ir más rápido (Sonríe). La verdad es que así ya está bastante bien y he tenido suerte de no haber fastidiado mucho más el estado que ya traía.

-¿Se ha resentido algo el pie?

En un principio estaba asustado con que el dedo gordo se hubiera salido otra vez del sitio y con que hubiese habido alguna otra fractura, pero poco a poco ha ido disminuyendo ese dolor y aumentando el de la muñeca izquierda. He querido ir al hospital de Buriram para estar seguro de ese tobillo y muñeca izquierda. Aún no sé los resultados al cien por cien, pero parece ser que no hay fracturas.