GP de Cheste 2025: horario de las carreras y los entrenamientos Marc Márquez no estará en Valencia para celebrar el campeonato

El fin de semana del viernes 14 al domingo 16 de noviembre de 2025, el Circuito Ricardo Tormo en Cheste dará lugar al cierre del calendario del Mundial de MotoGP World Championship con el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana. A falta de semanas para el evento, la organización ha publicado el programa completo de sesiones, entrenamientos, clasificaciones y carreras, además de reforzar los servicios de acceso y transporte para los miles de aficionados, entre. Entre las medidas destacan el aumento de accesos, actividades para el público (zona fan, pit‑walk, test de pilotos) y servicios de hospitalidad de primer nivel.

En materia de transporte, se ha previsto un operativo especial que incluye lanzaderas de tren y refuerzo del servicio de Cercanías para facilitar la llegada de aficionados desde Valencia y alrededores.

MotoGP

La lesión de Marc Márquez impedirá a los aficionados españoles verlo celebrar el titulo que obtuvo en Japón. El piloto ha decidido descansar y recuperarse para llegar al 100 % la próxima temporada, con la posibilidad de superar a Valentino Rossi en títulos de la categoría reina.

Moto2

En la categoría de Moto2, el título aún no está decidido y todo se jugará en el cierre de temporada. Diogo Moreira lidera con 281 puntos, mientras que su perseguidor más cercano es Manuel González con 257. La única vía para el título para el madrileño pasa por ganar en Cheste y que el del Italtrans se quede sin los dos puntos necesarios para superar al líder brasileño.

Moto3

Máximo Quiles se llevó su tercera victoria de la temporada en Portugal, superando a Piqueras en un final de infarto. La pelea por el subcampeonato está al rojo vivo: sólo ocho puntos los separan.

Horarios del GP de Valencia de MotoGP

Viernes 14 de noviembre

Moto3: Práctica 1 – 09:00 h

Moto2: Práctica 1 – 09:50 h

MotoGP: Práctica 1 – 10:45 h

Moto3: Práctica 2 – 13:15 h

Moto2: Práctica 2 – 14:05 h

MotoGP: Práctica 2 – 15:00 h

Sábado 15 de noviembre

Moto3: Práctica 3 – 08:40 h

Moto2: Práctica 3 – 09:25 h

MotoGP: Entrenamientos libres generales – 10:10 h

MotoGP: Clasificación 1 – 10:50 h

MotoGP: Clasificación 2 – 11:15 h

Moto3: Clasificación 1 / Clasificación 2 – 12:50 h / 13:15 h

Moto2: Clasificación 1 / Clasificación 2 – 13:45 h / 14:10 h

MotoGP: Carrera sprint (13 vueltas) – 15:00 h

Domingo 16 de noviembre

MotoGP: Warm Up – 09:40 h

Moto3: Carrera (20 vueltas) – 11:00 h

Moto2: Carrera (22 vueltas) – 12:15 h

MotoGP: Carrera principal (27 vueltas) – 14:00 h