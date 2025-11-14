El Gran Premio de la Comunitat Valenciana de MotoGP se emite en abierto y totalmente gratis por televisión El Circuit Ricardo Tormo de Cheste acoge este fin de semana la última prueba del campeonato del mundo de motociclismo y las carreras se podrán ver en televisión

Marc Escribano Valencia Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:46

El Gran Premio de la Comunitat Valenciana de MotoGP ya está aquí y se disputa este fin de semana en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. Miles y miles de aficionados poblarán las gradas del trazado valenciano, pero otros muchos seguidores del motociclismo seguirán las carreras y toda la acción desde la distancia, y es que como siempre, el mundial de motos se emite en televisión, con la particularidad de que este especial GP que cierra la temporada se podrá ver gratis y en abierto.

El grupo Atresmedia ofrecerá la cobertura de lo que ocurra el fin de semana en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, comenzando el sábado con los entrenamientos libres, las clasificaciones y la carrera al Sprint de MotoGP, con una programación que comenzará a las 10 horas y se alargará hasta más allá de las 16 horas, todo ello en el canal Mega. El domingo, las tres carreras de las categorías del Mundial se verán en laSexta, comenzando a las 9:30 horas el previo, a las 11 horas con la carrera de Moto3, seguido de la de Moto2 a las 12:15 y el gran colofón de MotoGP a las 14 horas.

Pero no será la única forma de seguir el Gran Premio, ya que los derechos oficiales de todo el campeonato los tiene la plataforma DAZN, que para esta ocasión especial, ofrece todo el motociclismo en abierto y completamente gratis. Los aficionados podrán disfrutar gratis del último GP de la temporada, con toda la acción desde los entrenamientos del viernes hasta la carrera del domingo, solo con registrarse con un correo electrónico en la plataforma de streaming. La cobertura contará con Pablo Juanarena en la narración, acompañado por los expilotos Dani Pedrosa y Pol Espargaró en los comentarios y la periodista Izaskun Ruiz en la presentación. Eneko Fernández de Garayalde, Víctor Claver y Toni Cuquerella participarán como invitados especiales en la retransmisión de DAZN de la emblemática cita mundialista.

La cobertura en DAZN arrancará el jueves (15:15 horas) con 'Paddock Abierto by Aprilia', el programa de análisis previo a cada GP, con la rueda de prensa de los pilotos y las claves de los expertos de la plataforma. El viernes tendrán lugar los entrenamientos libres (08:55 horas y 13:10 horas) y el sábado (12:25 horas) se podrá vivir la carrera al Sprint. El domingo llegará el día grande del fin de semana, con las carreras de las tres categorías y la mejor previa desde las 9:30 horas. Valencia decidirá también el título de Moto2 en el último GP del año, que pondrá el punto final a una temporada repleta de emoción antes de la gala de entrega de los MotoGP Awards, que se podrá seguir también gratis y en directo en DAZN el domingo.

Además del Gran Premio de la Comunitat Valenciana de MotoGP, los usuarios que se registren en DAZN podrán disfrutar gratis de 'el Clásico' de fútbol femenino entre Barcelona y Real Madrid de Liga F (sábado, 15:30 horas), uno de los grandes duelos del campeonato, junto con el derbi vasco entre Real Sociedad y Athletic Club (domingo, 12 horas). La oferta gratuita se completa con el NFL Madrid Game 2025, que enfrentará a los Miami Dolphins y Washington Commanders este domingo con la previa desde las 14:30 horas en el Estadio Bernabéu y la participación de reconocidas figuras del deporte español como José María Gutiérrez 'Guti', Iker Casillas y Pablo Laso. Además, los amantes del baloncesto podrán seguir el partido de Liga Endesa entre Baxi Manresa e Hiopos Lleida el domingo a las 12 horas. Todos estos contenidos estarán disponibles de forma gratuita en DAZN, solo con registrarse en la app con un correo electrónico, para disfrutar de un fin de semana repleto de emociones y deporte en directo.