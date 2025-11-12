Bulega, el desconocido piloto que sustituye a Márquez en Cheste El italiano ocpará la moto del campeón del mundo de MotoGP en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana que se corre en el Circuit Ricardo Tormo

Marc Escribano Valencia Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:04

Marc Márquez no correrá en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana de MotoGP debido a que sigue recuperándose de la lesión que sufrió en una caída, justo después de coronarse campeón del mundo. Es por ello que Nicolò Bulega ocupará su moto del Ducati Lenovo Team, algo que ya hizo en su debut en el GP de Portugal, donde no defraudó a quienes confiaron en él. El italiano se clasificó decimoctavo en la parrilla y, pese a sufrir una caída en el Sprint, logró sumar un punto al quedar decimoquinto.

Bulega es un piloto con gran experiencia tanto en el paddock del Campeonato del Mundo como en el de WorldSBK, donde continuará con Ducati la próxima temporada. Además de renovar su contrato en WorldSBK, Bulega asumirá un nuevo rol como piloto de pruebas de MotoGP para Ducati. Durante la FP2 del sábado en Portimao, Davide Tardozzi, Team Manager del Ducati Lenovo Team, explicó los planes del equipo con Bulega: «Él será quien desarrolle la moto, porque creemos que Nicolò tendrá en 2026 la experiencia y la velocidad necesarias para hacerlo con estos neumáticos».

Con la temporada 2025 de WorldSBK ya terminada, Bulega centra ahora toda su atención en sus compromisos de MotoGP este fin de semana en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, un circuito en el que Bulega no compite desde 2021, cuando corría en Moto2. Todas las miradas están puestas en Ducati, con un importante test de postemporada que tendrá lugar la próxima semana tras el Gran Premio.

Bulega, el '11' de la parrilla de MotoGP, sigue en pleno proceso de adaptación a la categoría reina, donde uno de los mayores retos ha sido el cambio de neumáticos: pasar de los Pirelli que utiliza en WorldSBK a los Michelin de MotoGP, una diferencia que exige un estilo de pilotaje completamente distinto. En cuanto a sus actuaciones como sustituto, Tardozzi las ve como una valiosa oportunidad para que Bulega gane experiencia con la moto y los neumáticos actuales antes de centrarse en la nueva era de 850cc que comenzará en 2027: «Estas dos carreras y el Test en Valencia le darán información sobre la moto de 1000cc y los Michelin. Además, tendrá la oportunidad de comparar la nueva moto durante el próximo año».