Rugby Un «rugby imparable» vuelve con el gran derbi vallisoletano Jugadores de Rubgy durante el evento celebrado en la sede de LaLiga / Fuente: RC Este fin de semana comienza la División de Honor, presentada en la sede de LaLiga, en un momento de claro crecimiento del deporte gracias a la emisiones televisivas RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 13 septiembre 2018, 19:04

La quincuagésima segunda edición de la Liga de División de Honor de rugby (Liga Heineken), que arranca este próximo fin de semana su 52ª edición con un plato fuerte como el derbi vallisoletano entre el VRAC Quesos Entrepinares, actual campeón, y el subcampeón SilverStorm El Salvador (Teledeporte), tuvo su puesta de largo este jueves en la sede de LaLiga en Madrid. El acto contó con la presencia de representantes de los doce clubes de un torneo, que se inicia con un duelo entre el recién ascendido UBU-Colina Clinic de Burgos y el Sanitas Alcobendas Rugby; Carlos del Campo, adjunto a la presidencia de LaLiga; Inés Arnal, responsable de marca de Heineken y el presidente de la Federación Española de Rugby (FER), Alfonso Feijoo. «El rugby español está imparable. La audiencia ha aumentado desde que estamos en televisión y hemos jugado en campos de fútbol tan importantes como el Anoeta o el Camp Nou. No quiero un Madrid y un Barcelona en nuestra liga. Me gustaría que fuera lo más competida posible, con marcadores ajustados, porque así el que ganará será el rugby español. El talento de nuestros jóvenes es superior al de muchos de países consagrados en este deporte», apuntó el dirigente de la FER, que destacó una vez más el crecimiento exponencial de este deporte en nuestro país y agradeció el enorme apoyo que supone LaLiga4Sports para deportes como el rugby.

En el evento tampoco faltó Jaime Nava, capitán del XV del León y jugador del Sanitas Alcobendas Rugby, que también peleó la temporada pasada entre los primeros puestos junto al VRAC y El Salvador. «Los equipos vallisoletanos van a un ritmo muy fuerte y a un nivel muy bueno, pero el Alcobendas también tiene muy buen equipo este año. Tenemos muchas ganas de subirnos a ese carro aunque admito que aún estamos un escalón por debajo. De todos modos, nuestro objetivo es estar en alguna de las dos finales (liga y copa) de esta temporada. Va a ser una liga bastante potente», expresó antes de empezar la que puede ser su última campaña en la elite. Nava, ahora convertido en personaje televisivo por su participación en la tercera edición del programa Masterchef Celebrity algo que espera enganche a la gente con el rugby, prefiere centrarse en el futuro, tanto de su club como la selección. Nuestro deporte vive un gran momento en España porque está creciendo a lo bestia. Hay que aprovechar esta inercia, sobre todo ahora que las marcas se han dado cuenta de que el rugby es una disciplina en la que merece la pena invertir por los valores que transmite».

Así, Nava pide no perder ni un segundo más repasando lo ocurrido frente a Bélgica. «La ilusión que tenemos por convertir este deporte en algo grande en España no nos la va a quitar nadie, ni World Rugby, ni los rumanos, ni los belgas, así que el objetivo en los test de noviembre es volver a ilusionar a la gente. Ha sido un año frenético, una montaña rusa emocional. Estábamos tocando el cielo y rozando el sueño del Mundial, y entonces nos tocó vivir un batacazo provocado por agentes externos que un deportista no puede controlar», pero apostó por «saber pasar página porque si no nos estancamos y no avanzamos. Ahora el objetivo tiene que ser el Mundial de Francia de 2023 y tenemos cinco años para preparar ese camino. Personalmente tengo mucha ilusión con esta temporada, quiero que sea 'top'. Tenemos el deber de seguir con esta buena dinámica que ha encontrado el rugby español. Quizá esta temporada puede ser de transición pero por eso mismo puede servir para construir muchísimo, entre otras cosas porque me consta que Santi (Santiago Santos, seleccionador) está analizando todo muy bien con su staff técnico», deseó antes de posar con los representantes de los 12 clubes que participarán en la Liga Heineken 2018-2019.

Primera jornada de la Liga Heineken:

Sábado, 15 de septiembre

18:00 UBU-Colina Clinic - Sanitas Alcobendas Rugby

Domingo, 16 de septiembre:

12:00 Complutense Cisneros - CR La Vila

12:00 Ampo Ordizia RE - UE Santboiana Senor

12:00 Independiente Rugby - Bizkaia Gernika R.T.

12:30 Barça Rugbi - Hernani C.R.E.

12:30 SilverStorm El Salvador - VRAC Quesos Entrepinares (Teledeporte)