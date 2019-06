EN FEMENINO Paula Valdés, karateca: «Puedo llegar a hacer historia en España» Paula Valdés, con sus 51 medallas junto al Maestro José Romero Sánchez. / damián torres La valenciana, que acumula 51 medallas con sólo 12 años, tiene su referente en la pantalla: «Me gusta Jackie Chan» ALBERTO MARTÍNEZ * ALBERTO.MARTINEZ@LASPROVINCIAS.ES Lunes, 3 junio 2019, 00:47

Al Maestro José Romero Sánchez habla con una mezcla de admiración y convencimiento. No alberga dudas: «Es innato. Ella ha nacido para las artes marciales. Da igual la que haga. Destacaría en todas. Lo más importante es la discliplina que tiene. Es una esponja. Lo absorbe todo. Eso es lo que le hace sobresalir». Se refiere a su alumna más aventajada, Paula Valdés. Con sólo 12 años, la valenciana acumula ni más ni menos que 51 medallas a nivel autonómico, nacional e internacional en kárate y kick boxing. José Luis, su padre, la entrenaba hasta el pasado mes de diciembre. «Mi prioridad es que mis hijos aprendan a defenderse», avisa con rotundidad.

-51 medallas... ¿Cuál de todas le parece más bonita?

-Me quedo con las del Campeonato del Mundo de kenpo kárate, que se disputó en Guadalajara a finales de abril. Me llevé dos medallas de bronce en mi categoría: en combate y en kata con arma. Tuve 18 contrincantes. Son las que más me ha costado conseguir. Y cuando tenía ocho años, logré el bronce en un Campeonato del Mundo en kata tradicional en el que hubo 10.000 participantes. Me hizo mucha ilusión.

-Además, el pasado 11 de mayo revalidó su título de bicampeona de España de kick boxing.

-Sí, conseguí la medalla de oro en formas musicales con arma y en formas musicales sin arma. Son katas pero al ritmo de la música. Yo estaba en la categoría de 10, 11 y 12 años.

-¿Qué disciplina le atrae más?

-Hago kárate, kenpo y kick boxing. Me gustan las tres, no puedo escoger.

-¿Cómo fueron sus inicios?

-Empecé con tres años. Hacía mucha técnica y elasticidad. Me lo he tomado en serio desde pequeña y soy muy disciplinada. Me gusta hacerlo. Realizo muchos sacrificios, pero porque me gusta entrenar. También soy muy disciplinada para los estudios. Me gusta estudiar y quiero ser profesora, aunque todavía no sé de qué.

-¿Se siente valenciana a pesar de haber vivido durante ocho años en Galicia?

-Cuando tenía tres años nos fuimos a Galicia, pero en diciembre hemos vuelto a Valencia. Siempre he dicho que soy valenciana. En Galicia lo decía. Veníamos a veranear a Valencia. Es una ciudad que me gusta.

-En Galicia ha dejado el pabellón bien alto.

-El año pasado quedé campeona en cinco categorías, entre ellas defensa personal.

-¿Qué le dicen sus amigas sobre su trayectoria deportiva?

-Que les gustaría ser como yo. A veces me piden que les enseñe a hacer movimientos.

-¿Dónde guarda las medallas?

-En una caja. Antes las tenía en una percha, pero se rompió. Tengo la caja guardada en una esquina de mi habitación para que no se rompa ni nadie las coja ni nada.

-¿Cómo es su día a día?

-Entreno todos los días. Cuando salgo del colegio por la tarde hago los deberes y después entreno. Dedico unas diez horas a la semana a entrenar. También voy los domingos por la mañana.

-¿Se plantea entrar en un centro de alto rendimiento?

-Sí, me gustaría. La Federación lo tiene en Cheste. Pero tengo que esperar a los 16 años.

-¿Con qué disfruta más?

-Me gusta mucho hacer katas. Más que los combates, aunque también los hago. El kárate me tranquiliza.

-¿Hasta dónde quiere llegar?

-Quiero llegar lejos. Unos Juegos Olímpicos serían mi sueño. Serían lo máximo para mí. Como el kárate o el kick boxing a lo mejor entran en los Juegos... Creo que puedo llegar a hacer historia en las artes marciales españolas.

-¿Se ha marcado una cifra de medallas que pretende alcanzar?

-No sé. Me gustaría tener muchas. Pero no sé cuántas.

-¿Cuál es su mejor recuerdo hasta la fecha?

-El Campeonato del Mundo celebrado a finales de abril. Nos pusimos todos los competidores de más de 30 países a bailar en el centro del pabellón al final del campeonato. Nos pusieron la canción 'Macarena' y la bailamos todos.

-¿Nota que la cantidad de niñas que practican kárate va en aumento?

-Hay muchos niños que lo practican. Y hay muchísimas niñas. Cada vez hay más.

-¿Le molesta que se pueda colgar a las artes marciales la etiqueta de deportes violentos?

-Para mí no es un deporte violento. Hay respeto. Lo principal es el respeto. Cuando acabamos siempre nos saludamos.

-Para su padre, la prioridad es que aprenda a defenderse.

-Sí, pienso en eso. Yo creo que controlar estas técnicas me puede ayudar en situaciones así.

-¿Ha tenido que utilizarlas en alguna situación?

-No. Bueno, con mi hermano sí (ríe). Mi hermano tiene ocho años y cuando nos cabreamos utilizamos alguna técnica. Mi hermano es al revés que yo. A él le gusta más el combate que las katas.

-¿Qué supone haber sido entrenada por su padre?

-Muchas discusiones (ríe). Es un poco exigente. En los entrenamientos no lo trato como a mi padre, sino como a mi entrenador. Pero también tiene su parte buena.

-¿Siempre se separa a hombres y mujeres en las competiciones?

-Sí. Bueno, el Arnold Fighters fue mixto. Es un evento organizado por Arnold Schwarzenegger en Barcelona. En los entrenamientos sí que estamos mezclados.

-¿Cuál es el consejo que más le repite su padre?

-Que no me meta con nadie y que respete siempre. Y si se meten conmigo, que me defienda.

-Actualmente, le entrena el Maestro José Romero Sánchez en el Club Deportivo Ashihara. ¿Cómo va la nueva etapa?

-Me gusta más (ríe). Es verdad. Lo hace divertido. He notado algunas diferencias y ya me he acostumbrado.

-¿Quiénes son sus ídolos?

-Me gusta Jackie Chan. Me gustan mucho sus películas.