Joan Pradells, el culturista valenciano, roza la cima mundial en el Japan Pro Joan Pradells cierra su paso por Asia con otro gran resultado y confirma su mejor temporada como profesional

Jaime Vázquez García Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:26

El periplo competitivo de Joan Pradells en 2025, llega a su fin, dando un nuevo golpe sobre la mesa durante el Japan Pro, una de las paradas más peculiares del calendario IFBB Pro League y que otorgaba clasificación directa para el próximo Mr. Olympia. El valenciano, de apenas 28 años, volvió a situarse entre los candidatos más sólidos del evento, reafirmando el brillante nivel que lleva mostrando desde su regreso a los escenarios.

A pesar de que la puesta en escena del campeonato donde especialmente la iluminación generó críticas entre varios competidores, Joan Pradells supo jugar sus cartas en las rondas decisivas.

El ganador de la edición fue Shaun Clarida, doble campeón del Mr. Olympia. Su triunfo le aseguró el billete directo para el Mr. Olympia 2026 además de un premio económico cercano a los 16.000 dólares. Tras él, el francés Florian Poirson firmó una sólida segunda plaza, y en el tercer puesto quedo el valenciano Joan Pradells con un premio economico de 4.000 dólares y de enorme valor competitivo.

El top-5 lo completaron dos nombres habituales en la escena europea: Jan Turek, cuarto, y Marc Hector, quinto, en una batalla muy igualada en la que las diferencias se definieron sobre todo por la densidad muscular y la capacidad de endurecimiento bajo luces complicadas.

Para Joan Pradells, Japón representaba probablemente el último intento de la temporada para lograr su pase al Olympia, tras unos meses en los que ya había rozado la victoria en varias ocasiones. Su 2025 ha sido, sin duda, el mejor año de su carrera: 5º en Praga, 3º en Reino Unido, 2º en Polonia, 2º en Rumanía ante Andrew Jacked y ahora 3º en Japón, una progresión meteórica para alguien que apenas había competido a nivel profesional antes del verano.

Con esta nueva medalla, el valenciano pone fin a un año que ha servido para sacarlo definitivamente del anonimato competitivo y situarlo entre los culturistas con mejor proyección del panorama internacional. Su equipo ya piensa en un 2026 más estratégico, posiblemente centrado en eventos donde las opciones de clasificación puedan ser más claras.Todo apunta a que esto es solo el principio: Pradells se ha ganado un lugar entre los nombres a vigilar en la escena mundial.

