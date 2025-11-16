Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Joan Pradells entrenando en su gimnasio Irene Marsilla

El entrenamiento extremo del culturista Joan Pradells

Entrenar dos veces al día o llegar al llanto en un entrenamiento, es a lo que llega el culturista valenciano para conseguir sus objetivos

Jaime Vázquez García

Domingo, 16 de noviembre 2025, 17:03

El culturista valenciano Joan Pradells ha conquistado no solo redes sociales, sino también el respeto de muchos seguidores por su disciplina, resultados y constancia. Con un estilo de vida enfocado al desarrollo muscular y la mejora constante, Joan Pradells ha compartido recientemente algunos detalles de su rutina de entrenamiento diaria, revelando los secretos detrás de su éxito.

Joan Pradells es conocido por su dedicación extrema al entrenamiento. En sus propias palabras, no hay lugar para la mediocridad en su rutina: «Para mí, cada sesión de entrenamiento es una oportunidad para mejorar, para avanzar, no solo físicamente, sino mentalmente». Su disciplina es la clave para mantenerse en la cima en el mundo del culturismo, y su enfoque en el entrenamiento diario refleja esa mentalidad.

Un día en la vida de Joan Pradells

Pradells se levanta temprano para comenzar su día con energía. El culturista ha comentado en varias entrevistas que la rutina matutina es crucial para poner en marcha su metabolismo y preparar su cuerpo para el día de entrenamiento intenso.

Lo primero que realiza es una sesión de cardio sobre las 7 de la mañana. A lo largo del día, su entrenamiento se estructura en sesiones divididas en diferentes grupos musculares, asegurándose de trabajar de manera equilibrada todas las zonas de su cuerpo, primero hipertrofia, luego volumen, y luego peaking (búsqueda de la máxima carga).

En sus redes se muestra entrenando a gran intensidad, incluso sesiones de piernas «extremas» con él mismo compartiendo el proceso, como en el siguiente vídeo donde acaba llorando.

@joanpradells

Desde entonces no soh el mismo 😂

♬ sonido original - Joan Pradells

Destacando especialmente el cuidado del calentamiento y movilidad antes de las cargas pesadas (foam roller, ejercicios de activación) como parte esencial

En cuanto a la dieta, en una entrevista, reveló que cambió uno de los alimentos principales de su dieta: dejó de consumir carne de potro (que había sido su fuente habitual) y pasó a ternera, salmón y pollo. Su alimentación no es solo comer mucho o poco , sino que su dieta se basa en el objetivo que necesita el culturista a lo que le lleva en momentos ingerir una gran cantidad de alimentos y en otros casos no.

Para él, o es solo «ir al gimnasio», Joan Pradells demuestra que la disciplina implica horas, planificación, renuncias a la comodidad y adaptación constante, como el hecho de cambiar su dieta o que entrene dos veces al día cuando lo requiere, muestra que trabaja bajo un plan, no improvisa.

