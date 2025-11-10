Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana rechaza investigar si Maribel Vilaplana mintió en su declaración
Joan Pradells entrenando en su gimnasio Irene Marsilla

El culturista valenciano Joan Pradells se queda a las puertas de la gloria mundial

El máximo representante fitness español consigue el segundo puesto en el Rumanía Pro 2025, donde se midió con un top-3 del pasado Mr. Olympia

Jaime Vázquez García

Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:42

Comenta

El culturista valenciano Joan Pradells continúa escalando puestos en el circuito profesional internacional, pero aún ve pendiente su gran objetivo: la clasificación para el Mr. Olympia 2025, la máxima cita del fisicoculturismo mundial.

Joan Pradells certificó su progresión al alcanzar la segunda posición en el torneo Romania Muscle Fest Pro 2025, siendo superado únicamente por Andrew Jacked, un top-3 del último Mr. Olympia para muchos el mejor Open del planeta.

El valenciano de 28 años, mostró una evolución notable desde su última cita en Polonia, midiendo fuerzas con Andrew Jacked en un duelo de alto nivel en Rumanía. El británico partía como claro favorito y volvió a imponer su experiencia en una categoría donde la madurez y el tiempo de desarrollo físico resultan decisivos.

Resultados Rumanía PRO (OPEN)

1.º Andrew Jacked

2.º Joan Pradells

3.º Damian Kuffel

El propio Pradells compartió su resultado y agradeció a sus seguidores en su cuenta oficial de intagram: «Se acabó la aventura europea, 4 shows en 4 semanas. Gracias por esta locura familia«, agradeció Joan.

Esta actuación supone su mejor resultado hasta la fecha en la categoría profesional de la International Federation of BodyBuilding & Fitness (IFBB) y refleja un claro salto de nivel respecto a sus actuaciones anteriores.

El deportista valenciano, conocido por su fuerte presencia en redes sociales por su vida fitness y por compartir públicamente su proceso de entrenamiento y preparación, ha dado un paso importante al subir al podio en Rumanía. Sin embargo, esta posición, aunque destacada, no fue suficiente para conseguir la tan ansiada clasificación para el Mr. Olympia 2025, pero el objetivo esta cada día un poquito más cerca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia
  2. 2 Pepe Rodríguez destapa las personas que tienen prohibida la entrada a su restaurante: «Son unos necios, tontolabas»
  3. 3 La gripe aviar obliga a confinar las gallinas de corral en 138 municipios valencianos
  4. 4 Un millar de personas se concentran en Valencia para exigir que se juzgue a Mazón por la gestión de la dana
  5. 5

    «Las obras en la avenida Giorgeta nos han destrozado el negocio»
  6. 6 Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez: «Esta vez no hay un hasta pronto»
  7. 7

    Gan Pampols: «Si mañana hay otra dana estamos peor preparados de lo que estábamos»
  8. 8 Un signo de modernidad en Valencia
  9. 9

    Dos llamadas y tres mensajes de Gan a Morant para formar su equipo: «No me respondió»
  10. 10

    La alta sociedad valenciana se da cita en el debut de Victoria Aznar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El culturista valenciano Joan Pradells se queda a las puertas de la gloria mundial

El culturista valenciano Joan Pradells se queda a las puertas de la gloria mundial