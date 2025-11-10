El culturista valenciano Joan Pradells se queda a las puertas de la gloria mundial El máximo representante fitness español consigue el segundo puesto en el Rumanía Pro 2025, donde se midió con un top-3 del pasado Mr. Olympia

El culturista valenciano Joan Pradells continúa escalando puestos en el circuito profesional internacional, pero aún ve pendiente su gran objetivo: la clasificación para el Mr. Olympia 2025, la máxima cita del fisicoculturismo mundial.

Joan Pradells certificó su progresión al alcanzar la segunda posición en el torneo Romania Muscle Fest Pro 2025, siendo superado únicamente por Andrew Jacked, un top-3 del último Mr. Olympia para muchos el mejor Open del planeta.

El valenciano de 28 años, mostró una evolución notable desde su última cita en Polonia, midiendo fuerzas con Andrew Jacked en un duelo de alto nivel en Rumanía. El británico partía como claro favorito y volvió a imponer su experiencia en una categoría donde la madurez y el tiempo de desarrollo físico resultan decisivos.

Resultados Rumanía PRO (OPEN)

1.º Andrew Jacked

2.º Joan Pradells

3.º Damian Kuffel

El propio Pradells compartió su resultado y agradeció a sus seguidores en su cuenta oficial de intagram: «Se acabó la aventura europea, 4 shows en 4 semanas. Gracias por esta locura familia«, agradeció Joan.

Esta actuación supone su mejor resultado hasta la fecha en la categoría profesional de la International Federation of BodyBuilding & Fitness (IFBB) y refleja un claro salto de nivel respecto a sus actuaciones anteriores.

El deportista valenciano, conocido por su fuerte presencia en redes sociales por su vida fitness y por compartir públicamente su proceso de entrenamiento y preparación, ha dado un paso importante al subir al podio en Rumanía. Sin embargo, esta posición, aunque destacada, no fue suficiente para conseguir la tan ansiada clasificación para el Mr. Olympia 2025, pero el objetivo esta cada día un poquito más cerca.

