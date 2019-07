Rugby España se despide de Tokio 2020 Lide Erbina, en acción con el balón. / Anastasia Osipova Tanto la selección masculina como la femenina perdieron frente a Portugal y Francia respectivamente en la modalidad de 'rugby 7' JONAY ANTÓN Madrid Domingo, 14 julio 2019, 17:16

No habrá rugido español en la próxima cita olímpica. El combinado nacional entrenado por Pablo Feijoo cayó en cuartos de final frente a Portugal por un marcador de 5-14. A pesar de que España dio todo, los portugueses hicieron un juego de presión con una defensa asfixiante que anuló los planes de los 'Leones7s'.

Por su parte, 'Las Leonas' tampoco pudieron cumplir el objetivo en el Preolímpico europeo celebrado en Kazán (Rusia). Si bien es cierto que el nivel de exigencia era duro, las españolas se enfrentaron a Rusia en las semifinales tras haber superado a Polonia en los cuartos de final. Asimismo, ante las anfitrionas tocaron el billete olímpico pero en los minutos finales, un ensayo de la capitana local tumbó a las españolas.

Por otro lado, la derrota frente ante las rusas no era el fin del sueño. Se presentó otra oportunidad, un enfrentamiento contra Francia que suponía la lucha por el bronce y por conseguir el acceso a los JJOO de Tokio 2020. Sin embargo, una primera parte gris del combinado nacional fue aprovechada por las francesas, que consiguieron anotar tres ensayos. Con un parcial de 15-0 en contra, España no se vino abajo y luchó, pero no fue suficiente y el partido terminó 17-5 en favor de la selección gala.