Una jugada del partido del Balonmano Mislata Balonmano Mislata

Balonmano Mislata vence a Móstoles y sigue arriba en la Primera Nacional

El conjunto valenciano es uno de los equipos que lidera la competición

R.D.

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:01

Comenta

El Pabellón La Canaleta está siendo inexpugnable para quienes lo visitan. Esta vez, fue el turno del Balonmano Móstoles, que cayó por 29-24 ante ... el Balonmano Mislata por la Jornada 6 del Grupo E de la Primera División Nacional. El conjunto valenciano es uno de los equipos que lidera la competición.

