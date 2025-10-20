Balonmano Mislata vence a Móstoles y sigue arriba en la Primera Nacional
El conjunto valenciano es uno de los equipos que lidera la competición
R.D.
Valencia
Lunes, 20 de octubre 2025, 18:01
El Pabellón La Canaleta está siendo inexpugnable para quienes lo visitan. Esta vez, fue el turno del Balonmano Móstoles, que cayó por 29-24 ante ... el Balonmano Mislata por la Jornada 6 del Grupo E de la Primera División Nacional. El conjunto valenciano es uno de los equipos que lidera la competición.
Quince minutos duró la paridad en el partido. Tras el 5-5 en el marcador, el Balonmano Mislata comenzó a lograr diferencias a su favor gracias a una buena defensa, las paradas de Jorge Ferrer, primero, y Héctor Higueruela, después; y los aciertos ofensivos de un intratable Alberto Hernández Bel, que anotó 4 tantos en ese pasaje del encuentro. Todo eso propició un cómodo 14-8 en el marcador en favor del dueño de casa.
En el complemento, el panorama no sólo no cambió, sino que se acentuó. Los dirigidos por Jorge Fernández y Mauro Longarini lograron estirar la ventaja, que llegó a ser de nueve goles en el 26-17. Saúl Miralles estuvo imparable, con 7 goles, acompañado por Hugo Herraiz, Javier Bello y Tomás de San Roque, todos con 3. En la visita, Diego Ruipérez anotó 10 goles, que no fueron suficientes para su equipo. Móstoles acortó diferencias, pero ya con el duelo decidido, que terminó con marcador de 29-24 para los del área metropolitana de Valencia.
Esta victoria ubica al Balonmano Mislata en la tercera colocación de la clasificación, 2 puntos por detrás del Balonmano Elda y 1 punto por detrás del Balonmano Águilas. La próxima semana, los valencianos tendrán una durísima parada en la pista del alicantino Handbol Sant Joan, cuarto colocado y otro de los nombres fuertes de la divisional.
Mislata B cayó en casa con El Pilar
El equipo de Segunda División Nacional del Balonmano Mislata no pudo seguir con su racha ganadora y perdió en el Pabellón La Canaleta por 25-32 ante El Pilar. Mislata B cayó al séptimo lugar y la semana próxima se medirá con Torrellano como visitante.
PRIMERA MASCULINA - GRUPO E - JORNADA 6
BM Elche 22.36 Puerto Sagunto B
Agustinos Alicante 28-28 Levante UDBM Marni
BM Águilas 36-27 BM Torrevieja
Handbol Mallorca 23-24 BM Elda
BM Castellón 34-30 BM Algemesí
BM Petrer 24-29 Handbol Sant Joan
BM Mislata 29-24 BM Móstoles
UCAM Murcia 28-32 BM Leganés
PRIMERA MASCULINA - GRUPO E - CLASIFICACIÓN
BM Elda - 6 PJ - 11 PTS
BM Águilas - 6 PJ - 10 PTS
BM Mislata - 6 PJ - 9 PTS
Handbol Sant Joan - 6 PJ - 8 PTS
Levante UDBM Marni - 6 PJ - 8 PTS
BM Leganés - 6 PJ - 8 PTS
BM Petrer - 6 PJ - 7 PTS
BM Móstoles - 6 PJ - 7 PTS
Puerto Sagunto B - 6 PJ - 6 PTS
Handbol Mallorca - 6 PJ - 6 PTS
BM Torrevieja - 6 PJ - 5 PTS
BM Castellón - 6 PJ - 5 PTS
Agustinos Alicante - 6 PJ - 3 PTS
BM Elche - 6 PJ - 2 PTS
BM Algemesí - 6 PJ - 1 PTS
UCAM Murcia - 6 PJ - 0 PTS
