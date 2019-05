EN FEMENINO | GEMMA VILA, APNEÍSTA «La apnea consiste en conocer tus límites» Gemma Vila, durante el Campeonato de España celebrado a finales de abril. / susiapnea «Este deporte me ha hecho fuerte física y mentalmente», afirma la valenciana, que acumula seis récords nacionales ALBERTO MARTÍNEZ Lunes, 6 mayo 2019, 00:34

Cuando se sumerge, Gemma Vila emprende un viaje hacia su interior. El mar y la piscina le han ayudado a conocerse mejor y fortalecerse. La de Meliana, a sus 40 años, ha hecho de la apnea una forma de vida. Y cargada de éxitos. Durante el último fin de semana de abril volvió a liderar la selección de la Comunitat Valenciana en el Campeonato de España Indoor, celebrado en Lloret de Mar. Una cita que le permitió firmar dos récords nacionales más, sumando un total de seis. Triunfos bajo el agua.

-¿Cómo vivió el Campeonato de España?

-Por encima de las expectativas. Las marcas estaban altas y superé con creces mis marcas personales. Conseguí medalla de oro y récord nacional en dinámica con bialetas y en dinámica sin aletas. Son dos récords que he recuperado. Y me llevé la plata en apnea estática.

-Y la selección valenciana revalidó su título. ¿Orgullosa?

-Quedó campeona y con diferencia. Ha sido un trabajo de equipo increíble, consiguiendo cinco medallas de oro, tres de plata y una de bronce. Ganamos por delante de Cataluña, que siempre ha sido nuestro rival más fuerte.

-¿Cuándo disputó su primer Campeonato de España?

-En 2013. Después paré un par de años, en 2014 y 2015, y reinicié en 2016. Fui directamente al Mundial y conseguí una medalla de bronce.

-¿Cuántos récords nacionales suma?

-Seis. Tengo los dos que he logrado ahora en piscina y sigo manteniendo cuatro de outdoor, de profundidad. Son los de peso constante con monoleta, peso constante con bialetas, inmersión libre y peso constante sin aletas. Todos en mar.

-¿Cuál es la clave?

-La apnea es mantener la respiración durante un período de tiempo y lo puedes hacer en parado, en movimiento o en profundidad. También consiste en mantener la calma, sentir las sensaciones del cuerpo y escuchar lo que está sucediendo. Llegan momentos de incomodidad y vienen pensamientos de «no puedo más», que son las ganas de respirar. Para poder alargar el tiempo es muy importante estar relajado y controlando la situación porque la hipoxia provoca un poco de comodidad al final. Y eso es un síntoma de que es hora de ir pensando en salir. Esa dulzura que entra al final, después de haber tenido todas las contracciones y pasar la fase de hipercapnia, es la hipoxia. Consiste sobre todo en conocer tus límites.

-¿Cuánto tiempo ha llegado a estar bajo el agua?

-En estática, mi máximo han sido cinco minutos y 40 segundos.

-¿Hay riesgos?

-Hay riesgo hasta cierto punto. Cuando estás haciendo una prueba, si sales muy apurado, puedes salir en samba, que es un bloqueo. La glotis se bloquea y son movimientos incontrolados del cuerpo. Y lo que puede ocurrir también es un síncope. El cerebro desconecta y no llegas a salir del agua. No pasa nada porque una vez sacas las vías respiratorias del agua, te dan unos sopliditos en los mofletes y rápidamente te recuperas. Siempre tenemos apneístas de seguridad, tanto en mar como en piscina. La apnea es un deporte que nunca se debe practicar solo. Aunque vayas a estar poco tiempo, en un momento dado necesitas tener una persona al lado que controle la situación.

-¿Ha tenido algún susto?

-Sí, los he tenido. He tenido dos síncopes. Cuando tu cuerpo te ha dado una señal de «esto no va bien», es mejor abandonar la prueba, porque un síncope te anula toda la competición. No te dejan seguir porque el cuerpo sufre un poco.

-¿Cómo empezó?

-Empecé en 2012 a raíz de un curso de buceo de botella. No me gustó mucho el tema de la botella pero sí el mar. Busqué por internet y encontré el buceo a pulmón y decidí apuntarme a un curso. La apnea fue un flechazo para mí, porque encontré todos los ingredientes que me gustan para el deporte. Sobre todo me gusta la superación personal, los retos y ver qué capacidades físicas tenemos y cómo desarrollarlas. Este deporte es muy completo. Aprendes a respirar, que es fundamental para cualquier otro deporte y para mantener la calma en situaciones de estrés. Para mí fue encontrar el deporte perfecto.

-¿Pasan pensamientos raros por la cabeza?

-La apnea estática es una modalidad muy difícil porque la mente no está entretenida con nada. Estás simplemente bocabajo, aguantando la respiración, y las sensaciones vienen fuertes porque estás sin hacer nada. En dinámica estás en movimiento y pensando un poco en la técnica.

-¿Qué beneficios le ha aportado este deporte?

-Muchos, porque yo físicamente me encuentro a tope. Es por haber aprendido a respirar con el diafragma. Eso me ha dado mucha calma en la vida y estoy muy fuerte físicamente. No tengo problema en hacer carreras de montaña. A la hora de tener que resistir pruebas duras de deporte o de la vida, la apnea me ha puesto muy fuerte física y mentalmente. He notado mucho cambio.

-¿Cuál es su dedicación?

-Soy instructora de la federación. Me dedico profesionalmente a esto, tengo una escuela. Este año he decidido dedicarme a los cursos de apnea y al quiromasaje. También he hecho en México unos estudios de terapias en el agua. He dejado un trabajo de muchísimos años para enfocarme al cien por cien en esto.

-¿Es un deporte en evolución?

-Ha dado un giro de 180 grados. Cuando empecé yo, apenas había apneístas en España y casi toda la gente que la practicaba era por la pesca submarina. Al hacerse la escuela FEDAS y salir instructores en casi todas las comunidades, están promocionando la apnea y formando a gente. Cada vez hay más.

-¿Cómo valora la presencia femenina en la apnea?

-No hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres. La única que hay es que somos menos participantes y que nuestras marcas siempre suelen ir un poquito por debajo porque hay diferencias en la capacidad pulmonar. Clasificamos en categorías diferentes. No hay discriminación en ningún aspecto.