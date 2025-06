Alfafar recibe el cheque solidario del Gran Fondo Valencia para reconstruir su circuito ciclista

Marcos Sánchez Valencia Jueves, 12 de junio 2025, 16:01 Comenta Compartir

La sala de plenos del Ayuntamiento de Alfafar ha sido este miércoles el escenario de un acto solidaridad de entrega del cheque solidario de El Gran Fondo de València, una iniciativa que destina el 50% de las inscripciones de su edición de 2025 a los municipios afectados por la dana del pasado octubre. El circuito infantil de ciclismo de este pueblo de L'Horta Sud quedó completamente destruido por las inundaciones.

El promotor de la prueba, Javier Castellar, explicó cómo nació esta iniciativa, impulsada desde la empatía y el compromiso social: «En principio fue una actitud personal. Vi la unión de la gente ayudando tras la dana y pensé: esto con el tiempo se va a olvidar, pero la necesidad seguirá ahí. Por eso me planteé que esta edición 20 tenía que ser especial: donar el 50% de todas las inscripciones, tanto nacionales como internacionales».

Aunque tenía clara la intención, no fue inmediato saber a quién dirigir esa ayuda: «Empecé a pensar en los pueblos afectados, y llamé al presidente de las escuelas de Alfafar. Me dijo que habían perdido el circuito. Fui, vi el estado en el que estaba y supe que teníamos que actuar. Era un desastre. Casi imposible de recuperar. Entonces nos unimos —el presidente, el alcalde y yo— y decidimos impulsar este proyecto juntos».

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, agradeció la implicación personal y directa de Castellar, ya que para ellos es como agua de bálsamo: «Teníamos un proyecto importante que no podíamos sacar adelante por falta de medios. Gracias a ti podemos hacerlo. Viniste al pueblo y a la escuela adecuada. Ahora nosotros tenemos el compromiso de formar a niños y niñas en valores a través del deporte. Esta ayuda ya está contemplada dentro de nuestra agenda urbana. Ahora sí o sí, vamos a por ello».

Adsuara destacó además la importancia del ciclismo en el propio municipio y en cada una de sus galas del deporte: «En Alfafar siempre ha habido grandes ciclistas y una gran afición. Cada gala del deporte que celebramos aquí siempre homenajea a un ciclista. Porque el ciclismo no solo es deporte, también transmite valores como esfuerzo, constancia y trabajo en equipo».

La dimensión más humana del impacto la aportó Armando Hernández, director de la Escuela de Ciclismo Alfafar y presidente del Club Ciclista Promesas de Alfafar, que acoge actualmente a 26 niños. «El día de la dana me pilló en Buñol. Volver fue una odisea. Suspendimos entrenamientos y nos encerramos en casa. Muchos niños se quedaron sin bici. Durante semanas, incluso meses, seguíamos limpiando barro. Aún entrenamos en un polígono de Albal, con tráfico abierto. No tenemos nada más. Nosotros entrenábamos en el colegio La Fila ».

Armando también apuntaba que esto de lugar no solo ayudar a los niños sino a que los más mayores se sintiesen más seguros: «La iniciativa de Javier abre una puerta enorme, no solo para los niños, también para personas mayores, para que todos puedan pedalear en un entorno seguro. Yo como entrenador no puedo llevarme a gente mayor o novata por calles abiertas al tráfico, pero con un espacio adecuado sí podemos hacer cursos, campus, programas de iniciación...».

A pesar de los casi siete meses transcurridos desde la tragedia, Hernández reconoce que los avances han sido lentos: «En realidad, no ha avanzado nada. Seguimos como estábamos. Pero esto, esta ayuda, es ver la luz al final del túnel. Sabemos que va a costar, pero con el empuje de Javier, del Ayuntamiento y de todos los que creemos en esto, ya hemos puesto la primera piedra».

También Castellar subrayó que, aunque el proceso pueda tener dificultades, el objetivo está claro: «La voluntad de hacer las cosas existe. Si se retrasa, será por circunstancias. Pero repito: si nos unimos, conseguimos. Y si conseguimos, es porque el objetivo lo merece«.

La edición 2025 de la Gran Fondo reunió el pasado 3 de mayo a ciclistas de más de 20 países, consolidándose como un referente internacional. Pero este año, más allá del impacto deportivo, el evento en XX edición quiso tener su granito de arena y ser un motor de reconstrucción social en Alfafar.

Temas

DANA

Ciclismo

Alfafar