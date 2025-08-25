El superordenador dictamina qué tres equipos descenderán: así quedarían Valencia CF y Levante UD Derrota para los conjuntos de Corberán y Julián Calero en la segunda jornada

J.Zarco Valencia Lunes, 25 de agosto 2025, 09:34 Comenta Compartir

Segunda jornada de liga y resultados muy negativos para Valencia y Levante. Los de Corberán cayeron por 1-0 en El Sadar ante Osasuna mientras que los granotas se adelantaron 2-0 ante el FC Barcelona pero terminaron perdiendo en el tiempo de descuento con un gol en propia puerta de Elgezabal.

Por lo tanto, el Valencia tan solo lleva un punto de seis mientras que el Levante todavía no ha logrado sumar en su regreso a la máxima competición española. La próxima jornada, el cuadro de Mestalla recibirá en casa al Getafe mientras que el Levante viajará a Elche para intentar conseguir su primera victoria.

Como es habitual en cada jornada, el popular superordenador de Opta ha realizado su predicción acerca de cómo va a quedar la clasificación a final de temporada. Pese a que tan solo llevamos dos jornadas, ya pronostica qué equipos bajarán a Segunda División o cuáles pueden jugar Europa.

En el caso del Valencia CF, la posición más probable en la que finalice es la duodécima plaza con un 7,66% de opciones. También le da un 7,13% de posibilidades de ser 14º y un 6,9% de ser décimo. La probabilidad de finalizar séptimo, en posición europea, es tan solo de un 5,34%, mientras que la de acabar en descenso es de un 5,84% la 18º plaza, un 5,31% la 19º y un 4,08% la 20º.

Los de Julián Calero son candidatos a descender según el superordenador de Opta. Tienen un 14,92% de acabar últimos, un 12,93% de ser penúltimos y un 10,76% de ser antepenúltimos. A Segunda División le acompañarían los dos conjuntos que actualmente ocupan los puestos que te mandan a la categoría de plata, el Girona y el Oviedo.