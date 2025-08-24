Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Tárrega, que cogió la capitanía tras la expulsión de Gayà, despeja de cabeza ante Foulquier. EFE

CA Osasuna - Valencia CF: una inquietante sospecha

El Valencia cae tras un inicio deficiente aunque ofrece una ligera mejoría en la segunda parte pese a jugar con diez| Osasuna marca en el minuto 9 tras un error de bulto defensivo y Gayà es expulsado poco después por una inocente pifia

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Domingo, 24 de agosto 2025, 20:40

Primera bofetada de la temporada. Para un Valencia que presume de querer alejarse de situaciones dramáticas pasadas, cualquier tipo de traspié siempre debe ser ... motivo de reflexión. Lo ideal, para esta primera experiencia como invitado lejos del refugio de Mestalla, hubiera sido ver sobre el césped un equipo cohesionado, compacto, sin fisuras y suficientemente aguerrido para la tarea del combate en el cuerpo a cuerpo con los rojillos; y suelto, dinámico, inteligente y avispado en la cuestión de sus intenciones de ataque ante uno de esos adversarios que históricamente siempre le han puesto tanto músculo como pasión en cada balón. Por desgracia para el valencianismo, la verdad es que no se vio ni una cosa ni otra. A cualquier aficionado que se le pregunte este verano seguro que contesta que con lo que fue capaz de hacer Corberán la temporada pasada, cuando tomó los mandos en pleno vuelo en picado, ahora el de Cheste lo debe tener mucho más fácil para diseñar ese equipo de autor que se espera. Ese Valencia claramente identificado y con la firma de su entrenador en cada uno de sus movimientos. La realidad es que de momento, ni contra la Real y ni mucho menos contra Osasuna, el Valencia no tiene ningún sello claro que se le pueda identificar a lo que pretende realmente Corberán implementar sobre el terreno de juego.

