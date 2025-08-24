Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet prevé más tormentas en la Comunitat durante esta semana: dónde lloverá este lunes
Gayà, expulsado. EFE

Gayà se disculpa: «Tirar el brazalete ha sido un gesto de rabia»

El capitán estaba visiblemente dolido tras el partido y la expulsión y admite toda la responsabilidad por su error

José Martí

Valencia

Domingo, 24 de agosto 2025, 19:44

Gayà no exhime responsabilidades. Su expulsión en el minuto 22 ha condicionado un partido que ya pintaba muy complicado para el Valencia. Enn el post-partido ha atendido al micrófono de DAZN y ha sido muy franco en sus disculpas.

-¿Qué opinas de tu expulsión?

Me toca dar la cara porque lo siento y a toda la afición que ha venido. Que por esa acción no hayan podido disfrutar del partido me sabe mal y estoy arrepentido de la acción. Pero es fútbol y a seguir para adelante.

-¿Cómo has visto el partido?

El partido está muy marcado por mi expulsión, pero nos había costado entrar en el partido. Ellos estaban siendo superiores. En la segunda parte el equipo lo ha intentado. Hemos tenido esa acción de Danjuma, pero no ha podido ser. Ahora a pensar en el siguiente.

-Te has convertido en el quinto jugador de la historia del Valencia con más partidos...

Hoy estoy dolido por lo que ha pasado y no estoy pensando en eso. Son números, pero yo estoy dolido por haber dejado el equipo con uno menos. También por la acción del brazalete que lo he tirado al suelo... ha sido una acción de rabia. En seguida lo he recogido, pero ha sido una acción de rabia tirar el escudo.

- ¿Toca mirar hacia delante?

Los 313 partidos es una marca muy importante, pero hoy es complicado de digerir. Pedir disculpas a todo el mundo, pero nos vamos a levantar. Estamos pensando en el partido del Getafe y queremos conseguir los primeros tres puntos.

