Corberán: «No hemos conseguido el empate por un palmo» El entrenador del Valencia insiste en el «compromiso» de sus jugadores para intentar remontar ante Osasuna

Lourdes Martí Valencia Domingo, 24 de agosto 2025, 19:45 Comenta Compartir

Los desastrosos primeros 45 minutos del Valencia marcaron el partido ante Osasuna. Los blanquinegros perdieron en El Sadar (0-1) y sólo han sumado un punto de los seis disputados en los dos primeros partidos de LaLiga.

Así vio Carlos Corberán el encuentro:

Primeros 20 minutos malos

«Queda muy claro que así ha sido, las 2-3 primeros minutos bien pero luego ha sido.. Cuando defiendes en estos campos sin ser agresivos, pasa esto, que se adelantan al primero, es frustrante además que hayamos concedido el gol con once y luego no con diez, además el error de José (Gayà) que ha causado la expulsión pero luego el equipo se ha vaciado. La activación ha sido buena al principio pero ellos iban haciendo modificaciones»

Dani Raba

«Hemos decidido pasar a un sistema 5-3-1, hemos sacado a Jesús Vázquez por fuera y Dani Raba era el sacrificado»

Final bueno

«Eso es el fruto del compromiso de los jugadores, es lo que queríamos, estar hasta el final, no hemos conseguido el empate por un palmo»

Gayà

«El primero que está dolido es él, sabe que es un desatino pero también es cierto que el gol ha sido con once»

Próximo partido urgencia de ganar

«Más que con la urgencia, iremos el deseo de ganar para conseguir el mejor resultado posible porque somos el Valencia y jugamos en Mestalla»

Enfado

«Mi cabreo no tiene que ver con que no hayamos visto lo trabajado durante la semana, el inicio, esos dos o tres primeros minutos, ha sido bueno, luego, es frustrante asumir que el gol que hemos recibido ha sido antes de la expulsión. He visto un equipo que se entrega y lucha»

Ampliar Copete y Danjuma, durante el calentamiento antes del partido ante Osasuna. EFE/ JESÚS DIGES

Salida de balón

«Hay veces que en función de los jugadores que tienes puedes hacer una cosa u otra, con Danjuma tienes una cosa que es que ataca mucho y con los centrales no ha podido ir a la disputa, yo no he visto que el partido haya sido condicionado por sacar el balón jugado desde atrás. También podemos lanzar balones largos, imponerte en el duelo y buscar segundas jugadas. Hemos tenido acciones brillantes en ataque, el partido lo hemos perdido defendiendo con once. No veo que el equipo tenga que dejar de hacer cosas que estamos haciendo.

La defensa sigue mal

«En los primero 22 minutos no hemos estado lo sólidos que deberíamos, no pusimos presión, Budimir es un especialista en ese tipo de acciones, podemos defenderla mejor, sí, pero es que para mí es difícil analizar el sistema defensivo con sólo 22 minutos de once jugadores. No hemos estado sólidos, podíamos haber defendido mejor, teníamos que haber ajustado cosas entre los laterales y el central, la de Budimir es una acción que podemos defender mejor pero no se puede concluir que no hemos defendido bien. Hemos estado cerca de haber conseguido el empate. compromiso, vaciarse y lucha y eso es lo que nos ha hecho estar cerca del empate»

