El Valencia, tras el descanso: «Sin miedo» El equipo de Corberán intentará remontar el encuentro frente a Osasuna en El Sadar

Lourdes Martí Valencia Domingo, 24 de agosto 2025, 18:34 Comenta Compartir

Sin cambios y con confianza. Así ha regresado el Valencia al terreno de juego tras el descanso en El Sadar. El conjunto de Carlos Corberán ha realizado una de las peores primeras partes desde que el técnico de Cheste tomó los mandos del club de Mestalla.

Después de que José Gayà se autoexpulsase en el minuto 21 de partido, el Valencia, que tampoco estaba haciendo un buen partido, se ha venido definitivamente abajo. Con un futbolista menos sobre el terreno de juego, Corberán ha sacrificado a Dani Raba, uno de los jugadores que más destacó en el Valencia en la primera jornada de LaLiga en Mestalla, para dar entrada a Jesús Vázquez en sustitución del capitán.

Aunque los del exentrenador del Levante, Alessio Lisci, sólo han anotado un gol, el conjunto rojillo ha tenido varias ocasiones gracias a acciones de futbolistas como Víctor Muñoz, uno de los más destacados del encuentro.

Ampliar Agirrezabala poco ha podido hacer en el gol de Osasuna. EFE/ JESÚS DIGES

Tras el descanso, la televisión con derechos del partido, ha emitido unas imágenes de ambos equipos dentro del vestuario justo antes de saltar al terreno de juego. En ellas se veían a los asistentes de Corberán dando algunas indicaciones a sus futbolistas, poco a poco han ido saliendo, Jesús Vázquez y Luis Rioja han sido de los últimos, y, aunque se no se ha apreciado quién lo ha dicho, los micrófonos sí que han recogido las palabras «sin miedo» antes de una segunda mitad en la que es necesario que el Valencia cambie mucho.