Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet prevé más tormentas en la Comunitat durante esta semana: dónde lloverá este lunes
El futbolista de Osasuna Ante Budimir (i) presiona al valencianista Javi Guerra. EFE/ JESÚS DIGES

El Valencia, tras el descanso: «Sin miedo»

El equipo de Corberán intentará remontar el encuentro frente a Osasuna en El Sadar

Lourdes Martí

Lourdes Martí

Valencia

Domingo, 24 de agosto 2025, 18:34

Sin cambios y con confianza. Así ha regresado el Valencia al terreno de juego tras el descanso en El Sadar. El conjunto de Carlos Corberán ha realizado una de las peores primeras partes desde que el técnico de Cheste tomó los mandos del club de Mestalla.

Después de que José Gayà se autoexpulsase en el minuto 21 de partido, el Valencia, que tampoco estaba haciendo un buen partido, se ha venido definitivamente abajo. Con un futbolista menos sobre el terreno de juego, Corberán ha sacrificado a Dani Raba, uno de los jugadores que más destacó en el Valencia en la primera jornada de LaLiga en Mestalla, para dar entrada a Jesús Vázquez en sustitución del capitán.

Aunque los del exentrenador del Levante, Alessio Lisci, sólo han anotado un gol, el conjunto rojillo ha tenido varias ocasiones gracias a acciones de futbolistas como Víctor Muñoz, uno de los más destacados del encuentro.

Agirrezabala poco ha podido hacer en el gol de Osasuna. EFE/ JESÚS DIGES

Tras el descanso, la televisión con derechos del partido, ha emitido unas imágenes de ambos equipos dentro del vestuario justo antes de saltar al terreno de juego. En ellas se veían a los asistentes de Corberán dando algunas indicaciones a sus futbolistas, poco a poco han ido saliendo, Jesús Vázquez y Luis Rioja han sido de los últimos, y, aunque se no se ha apreciado quién lo ha dicho, los micrófonos sí que han recogido las palabras «sin miedo» antes de una segunda mitad en la que es necesario que el Valencia cambie mucho.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo radar en Valencia que empezará a multar desde septiembre
  2. 2 Una conductora estampa su coche contra el muro de una urbanización en Cullera al intentar aparcar
  3. 3 Atan, amordazan y roban a un empresario en su casa en Valencia tras apuntarle con una pistola a la cabeza
  4. 4 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Xàbia
  5. 5 La presentadora Pepa Navarro rompe a llorar tras el repentino fallecimiento del periodista Javier Cid a los 46 años
  6. 6 El municipio de playas paradisíacas poco conocido que parece el Caribe y está a 30 minutos de Valencia: «Faltan palabras para describirlo»
  7. 7 Un okupa denuncia a cinco personas que le quemaron con un soplete para que abandonara una vivienda en Torrent
  8. 8 Dos hombres intentan apuñalar a un albañil y ocupan una casa en Valencia
  9. 9 Dos ladrones, arrestados cuando asaltaban una casa de Valencia con sus dueños dentro
  10. 10 El barrio más barato para alquilar vivienda en Valencia antes de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Valencia, tras el descanso: «Sin miedo»

El Valencia, tras el descanso: «Sin miedo»