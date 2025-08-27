Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet amplía el aviso naranja por chubascos muy fuertes y tormentas en la Comunitat
El trofeo de la Champions durante el sorteo celebrado en Mónaco en 2024. EFE

El sorteo de la Champions League 2025/2026 se emite por televisión: formato, bombos, horario y dónde ver

Regresa una nueva edición de la máxima competición de clubes con cinco españoles en el bombo

Mario Lahoz

Valencia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:51

La UEFA Champions League 2025-2026 está muy cerca de arrancar, y lo hará con cinco equipos españoles en el bombo, en la que será la cuarta temporada que la Liga EASPORTS tenga cinco representantes en la máxima competición continental (2015/16 - 2016/17 - 2021/22).

FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal CF y Athletic Club conocerán este jueves sus rivales en la fase liga en el que cada uno de los equipos quedará emparejado con ocho rivales, dos de cada bombo.

Los 36 clubes clasificados se repartirán en cuatro bombos según el coeficiente UEFA, con el campeón vigente encabezando el primer bombo. Cada equipo conocerá a sus ocho clubes -cuatro partidos en casa y cuatro a domicilio-, con la configuración final determinada por un sistema híbrido.

La extracción de bolas es manual y la asignación de rivales se realiza mediante un software automatizado para garantizar imparcialidad y diversidad competitiva. Ningún equipo podrá enfrentarse a un rival de su país, así como a más de dos clubes de una misma federación.

Horario y dónde ver el sorteo por TV

El sorteo de la Champions League se celebra este jueves 28 de agosto a las 18:00 horas en el Forum Grimaldi de Mónaco. La retransmisión del sorteo se podrá seguir exclusivamente en Movistar Plus+, a través de los canales Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones. Además, la UEFA lo emitirá en directo en su página web oficial.

Configuración de los bombos

Bombo 1: PSG - Real Madrid - Manchester City - Bayern Múnich - Liverpool - Inter - Chelsea - Borussia Dortmund - Barcelona

Bombo 2: Arsenal - Bayer Leverkusen - Atlético de Madrid - Benfica o Tottenham - Atalanta - Villarreal - Juventus - Eintracht - Brujas o Rangers

Bombo 3: Tottenham o Copenhague - PSV - Ajax - Nápoles - Sporting Portugal - Olympiacos - Slavia Praga - Bodo/Glimt - Marsella

Bombo 4: Copenhague o Basilea - Mónaco - Galatasaray - Union SG - Qarabag o Ferencvaros - Athletic Club - Newcastle - Pafos - Kairat

