Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet amplía el aviso naranja por chubascos muy fuertes y tormentas en la Comunitat
Sergio de Larrea se juega un balón ante Dennis Schroder. EFE

Georgia - España: horario y dónde ver gratis en abierto el debut de 'La Familia' en el Eurobasket 2025

La selección de Scariolo quiere revalidar su condición de campeón en su último campeonato como seleccionador

Mario Lahoz

Valencia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:41

La Selección Española de baloncesto, que llega como campeona del último Eurobasket, parte entre las grandes favoritas y busca esa primera victoria que le permita afianzar su posición en el grupo y mantener la confianza en este inicio de torneo.

En este primer peldaño, los de Sergio Scariolo tendrán que enfrentarse a Grecia, Italia, Georgia, Bosnia y Chipre. El pasado viernes 22, el seleccionador nacional dio a conocer a los doce jugadores que viajarán a Chipre.

Ante la marcha de Ricky Rubio y la baja de Lorenzo Brown, De Larrea y Saint-Supéry, ambos de 19 años y debutantes en un Eurobasket, serán los bases del equipo. A ellos se suman jugadores como Josep Puerto, Santi Yusta y Jankuba Sima, nuevo jugador del Valencia Basket.

Al lado de ellos estará la experiencia, seis campeones de Europa en aquel Eurobasket 2022: Darío Brizuela, Xabi López-Arostegui, Joel Parra, Juancho y Willy Hernángómez y Jaime Pradilla. La guinda del pastel, Santi Aldama el único que juega en la NBA.

Aunque la preparación no ha sido positiva tras caer por partida doble Alemania y Francia, dos grandes favoritas, y cosechar otra derrota ante Portugal, cuando llega la hora de la verdad la selección más laureada, sin contar Yugoslavia y la URSS, siempre da la cara.

Noticias relacionadas

El Valencia Basket llega al Roig Arena como el club con más abonados de España

El Valencia Basket llega al Roig Arena como el club con más abonados de España

Álex Mumbrú, hospitalizado a un día del Eurobasket

Álex Mumbrú, hospitalizado a un día del Eurobasket

Horario y dónde ver el partido por TV

El partido entre Georgia y España correspondiente a la fase de grupos del Eurobasket 2025, se disputa el jueves 28 de agosto a las 14:00 horas en el Spyrus Kyprianu Arena de Limassol (Chipre).

Puedes seguir el encuentro en abierto y de manera gratuita a través de La 2 y la web de RTVE Play. Además, DAZN ofrece el encuentro a través de Courtside 1891, la plataforma de streming en directo de FIBA centrada en el baloncesto de selecciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un aviso naranja por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Dos terremotos sacuden Montserrat y se sienten en media provincia de Valencia
  3. 3 Las 20 estrellas que cantarán a Nino Bravo en el estreno del Roig Arena: de Bisbal a Pitingo
  4. 4 La autopsia descarta el homicidio en la muerte del subinspector de la Policía Nacional
  5. 5 Alarma en Paiporta ante la ocupación ilegal de casas dañadas por la dana
  6. 6 Cinco atendidos por inhalación de humo en un incendio en Valencia
  7. 7 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  8. 8 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  9. 9 Edwards Lifescience busca a una veintena de trabajadores sin experiencia para su planta de Moncada
  10. 10 Valencia estrenará ruta aérea el próximo verano con el país más feliz del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Georgia - España: horario y dónde ver gratis en abierto el debut de 'La Familia' en el Eurobasket 2025

Georgia - España: horario y dónde ver gratis en abierto el debut de &#039;La Familia&#039; en el Eurobasket 2025