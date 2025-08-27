Georgia - España: horario y dónde ver gratis en abierto el debut de 'La Familia' en el Eurobasket 2025 La selección de Scariolo quiere revalidar su condición de campeón en su último campeonato como seleccionador

Mario Lahoz Valencia Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:41 | Actualizado 18:51h. Comenta Compartir

La Selección Española de baloncesto, que llega como campeona del último Eurobasket, parte entre las grandes favoritas y busca esa primera victoria que le permita afianzar su posición en el grupo y mantener la confianza en este inicio de torneo.

En este primer peldaño, los de Sergio Scariolo tendrán que enfrentarse a Grecia, Italia, Georgia, Bosnia y Chipre. El pasado viernes 22, el seleccionador nacional dio a conocer a los doce jugadores que viajarán a Chipre.

Ante la marcha de Ricky Rubio y la baja de Lorenzo Brown, De Larrea y Saint-Supéry, ambos de 19 años y debutantes en un Eurobasket, serán los bases del equipo. A ellos se suman jugadores como Josep Puerto, Santi Yusta y Jankuba Sima, nuevo jugador del Valencia Basket.

Al lado de ellos estará la experiencia, seis campeones de Europa en aquel Eurobasket 2022: Darío Brizuela, Xabi López-Arostegui, Joel Parra, Juancho y Willy Hernángómez y Jaime Pradilla. La guinda del pastel, Santi Aldama el único que juega en la NBA.

Aunque la preparación no ha sido positiva tras caer por partida doble Alemania y Francia, dos grandes favoritas, y cosechar otra derrota ante Portugal, cuando llega la hora de la verdad la selección más laureada, sin contar Yugoslavia y la URSS, siempre da la cara.

Horario y dónde ver el partido por TV

El partido entre Georgia y España correspondiente a la fase de grupos del Eurobasket 2025, se disputa el jueves 28 de agosto a las 14:00 horas en el Spyrus Kyprianu Arena de Limassol (Chipre).

Puedes seguir el encuentro en abierto y de manera gratuita a través de La 2 y la web de RTVE Play. Además, DAZN ofrece el encuentro a través de Courtside 1891, la plataforma de streming en directo de FIBA centrada en el baloncesto de selecciones.