Álex Mumbrú, durante un partido con el Valencia Basket. Miguel Ángel Polo

Álex Mumbrú, hospitalizado a un día del Eurobasket

El exentrenador del Valencia Basket sufre una infección aguda y se encuentra en un sanatorio finés

José Martí

Valencia

Martes, 26 de agosto 2025, 16:52

La selección alemana ha sufrido un varapalo inesperado a solo un día de comenzar el Eurobasket. Su entrenador, Álex Mumbrú, sufre una infección aguda. Este ... lunes ingresó en un hospital de Finlandia con fuertes dolores en la zona abdominal y está ahora recibiendo tratamiento. Desde que la expedición germana pisó tierras finesas, el que fuera entrenador del Valencia Basket sufrió fuertes dolores. Motivo de ello ha sido su ingreso en un sanatorio de la ciudad de Tampere.

