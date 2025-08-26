Álex Mumbrú, hospitalizado a un día del Eurobasket

La selección alemana ha sufrido un varapalo inesperado a solo un día de comenzar el Eurobasket. Su entrenador, Álex Mumbrú, sufre una infección aguda. Este ... lunes ingresó en un hospital de Finlandia con fuertes dolores en la zona abdominal y está ahora recibiendo tratamiento. Desde que la expedición germana pisó tierras finesas, el que fuera entrenador del Valencia Basket sufrió fuertes dolores. Motivo de ello ha sido su ingreso en un sanatorio de la ciudad de Tampere.

Su selección debuta este miércoles contra Montenegro a las 15:30 horas (horario peninsular). Él no podrá acudir a la primera cita. Será su segundo entrenador, Alan Ibrahimagic, quien asuma su responsabilidad. Cuándo se recuperará es una incógnita. En un comunicado, la federación alemana ha confirmado que «su estado ha mejorado» y esperan que esté disponible para dirigir a la selección en algún momento de este campeonato de Europa. Pero, como es evidente, esta baja atesta un golpe inesperado a una de las principales candidatas a tocar metal en esta gran cita.

El pívot del equipo, Johannes Thiemann, no ocultó su contrariedad en la comparecencia de presa: «No es bueno, es algo fuera de lo común justo antes de un torneo, pero superaremos la situación. No podemos cambiar las cosas y tenemos que ganar el partido». El ya mencionado Ibrahimagic también ha hecho sus declaraciones: «Alguien tiene que estar al mando y mañana seré yo. Esperamos que Alex vuelva pronto».

Álex Mumbrú empezó a ser sleccionador de Alemania hace poco más de un año. Justo antes había dirigido al Valencia Basket, club del que fue destituido en abril de 2024 tras confirmarse que la entidad taronja quedaba fuera del 'play-in' de competición europea con la abultada derrota frente a ASVEL Lyon-Villeurbanne. Dirigió al club durante 133 partidos, dejando un balance de 63 victorias y 70 derrotas entre todas las competiciones, incluyendo Liga Endesa, Euroliga y Copa del Rey.