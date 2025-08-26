Pedro Martínez: «Es una pretemporada atípica, salimos perjudicados»

El Valencia Basket ya ha comenzado su pretemporada. En la mañana del martes, los jugadores disponibles se reunieron en la Fonteta para realizar el ... primer entrenamiento del curso, que ha traído consigo la incorporación de los nuevos fichajes y de muchos jóvenes talentos del equipo U22. Muchos de los jugadores, sin embargo, no estaban disponibles por compromiso internacional o lesión. Tanto es así que solo cinco jugadores de la primera plantilla han entrenado con normalidad. El entrenador, Pedro Martínez, se ha detenido a hacer valoraciones sobre el primer entrenamiento, los objetivos y la situación actual de la plantilla.

- ¿Cree que da un salto de calidad la plantilla respecto al año pasado?

Hoy es el primer día, todos tenemos muchas ganas y nos lo hemos pasado muy bien. Me he sentido como volver al pasado. Teníamos ocho del U22 y he tenido un poco de nostalgia. Me ha encantado. Hay chavales que vienen con muchas ganas, aunque si tuviéramos el equipo de hoy siempre sería complicado poder competir. Pero nos lo hemos pasado bien. Son chavales que están en otro momento de su vida deportiva. Esperemos mañana tener a Isaac Nogués y a 'Papi'. Y mucha paciencia. Tenemos seis jugadores en el europeo, varios nuevos y Montero que todavía tiene competición con su selección por delante. Hacer valoraciones hasta que no tengamos a todos los jugadores no toca.

- Pero han llegado jugadores que se adaptan a su estilo de juego... ¿no cree que ha mejorado el equipo?

A mí no me gusta comparar ni hablar de lo que pasará en el futuro, porque no tengo ni idea. El año pasado hicimos un buen año, aunque siempre evidentemente todas las cosas son mejorables. Pero no vamos a comparar. Vamos a jugar otra competición, vamos a tener otras dificultades. Algunos jugadores nos hemos visto obligados a cambiarlos, otros hemos tomado nosotros las decisiones. Ya veremos como se adaptan los nuevos. Hay que trabajar e ir viendo como va el día a día. Los que ya estaban el año pasado están más metidos que los nuevos, como Omari. Todo forma parte de un proceso. Hay que tener paciencia y adaptarnos sin quejarnos mucho. Es una pretemporada muy atípica y salimos perjudicados. Pero es lo que hay. Adaptarse y ya está.

- ¿Le molesta mucho la ausencia de los internacionales?

Una cosa es lo que deseamos y otra es lo que pasa. Esperamos que jueguen bien, que tengan buenas sensaciones y hagan buenos campeonatos. Les deseamos lo mejor, que para eso son de nuestro equipo.

- ¿Cómo ve al joven Isaac Nogués?

Uno más, muy joven. Tenemos varios debutantes en la Euroliga, él además es debutante en la ACB. El año pasado estaba en la liga norteamericana, que no se parece nada al juego de Europa. Tenemos una exigencia muy grande de partidos y queremos tener una mejor dinámica de entrenamiento. Encantado de tenerle, pero no sabemos cómo se va a lanzar. Siempre con los jugadores nuevos hay un punto de incerteza.

- ¿Le gustaría entrenar ya en el Roig Arena?

El cambio de localidad nos afecta cero. Me gustaría entrenar en el Roig Arena porque me hace gracia e ilusión, pero no está disponible. La Fonteta es un sitio increíble para entrenar. Habitualmente entrenaremos en el Roig Arena. Las cosas van como van, y donde entrenemos estaremos bien. Lo preocupante no es el dónde, sino la falta de efectivos y jugadores. Tendremos una pretemporada atípica comparada con el año pasado. No hubo selecciones ni todo eso, y estuvo muy bien.

- ¿Cuál es el objetivo de la temporada?

No me gusta hablar de los objetivos. Tenemos que prepararnos bien y dar nuestra mejor versión en el día a día. Ser un buen equipo. Tener buenas relaciones entre nosotros, buena química… competir. Ganar es muy difícil, Nuestros rivales también juegan y todo el mundo quiere ganar. Si lo vamos a conseguir o no ya se verá. Pero nosotros queremos entrenar bien e intentar mejorar individual y colectivamente.

- ¿No tiene un objetivo marcado entonces?

Los resultados dependen. Todo el mundo quiere ganar, pero no todo el mundo gana. Ya veremos como juegan los rivales y nosotros. No doy nada por hecho. Me gusta tener un discurso de humildad, de respeto por los rivales y de tranquilidad. ¿Qué pasara en octubre? Me pilla lejos. Vamos a ver como irá septiembre. No sabemos si tendremos o no lesiones, como se adaptarán los rivales… el objetivo es entrenar todos juntos. Eso no va a pasar hasta fácil dos o tres semanas. Hasta entonces aprovechar el tiempo, y cuando estemos todos juntos ver como nos podemos situar los unos con los otros para dar nuestra mejor versión. Estar bien en los partidos amistosos y tener tranquilidad. Todos los equipos son procesos. A veces tienes más calidad y el proceso parece más corto, pero siempre hay un proceso. No empezamos de cero, tenemos muchos jugadores del año pasado, Los nuevos tienen que pagar el proceso y ver cómo se adaptan, y les tenemos que ayudar.