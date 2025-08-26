Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Martínez atiende a los medios de comunicación LP

Pedro Martínez: «Es una pretemporada atípica, salimos perjudicados»

El entrenador taronja prefiere no fijar un objetivo: «Todo el mundo quiere ganar... ya se verá»

José Martí

Valencia

Martes, 26 de agosto 2025, 16:55

El Valencia Basket ya ha comenzado su pretemporada. En la mañana del martes, los jugadores disponibles se reunieron en la Fonteta para realizar el ... primer entrenamiento del curso, que ha traído consigo la incorporación de los nuevos fichajes y de muchos jóvenes talentos del equipo U22. Muchos de los jugadores, sin embargo, no estaban disponibles por compromiso internacional o lesión. Tanto es así que solo cinco jugadores de la primera plantilla han entrenado con normalidad. El entrenador, Pedro Martínez, se ha detenido a hacer valoraciones sobre el primer entrenamiento, los objetivos y la situación actual de la plantilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto con golpes en la cabeza a un subinspector retirado de la Policía Nacional en su casa en Ribarroja
  2. 2 Aemet activa un aviso amarillo por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  3. 3

    La familia del hombre abatido a tiros cree que confundió a los policías de paisano con delincuentes
  4. 4 Fallece de forma repentina José María Beneyto Jiménez de Laiglesia
  5. 5 Muere Manolo de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  6. 6 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  7. 7 Edwards Lifescience busca a una veintena de trabajadores sin experiencia para su planta de Moncada
  8. 8 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  9. 9 El corte de la A-7 por el vuelco de un camión provoca atascos kilométricos en la Pista de Silla, la V-30 y la A-3
  10. 10

    El alcalde de Cheste declara como investigado por un presunto delito de prevaricación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Pedro Martínez: «Es una pretemporada atípica, salimos perjudicados»

Pedro Martínez: «Es una pretemporada atípica, salimos perjudicados»