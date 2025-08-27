Valencia CF - Getafe CF: horario y canal de TV del último partido antes del parón El equipo de Corberán busca su primera victoria esta temporada

J.Zarco Valencia Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:26 Comenta Compartir

El Valencia CF recibe este viernes la visita del Getafe a Mestalla justo antes del parón de selecciones de septiembre. El conjunto de Corberán necesita su primera victoria en el campeonato después de empatar en su debut ante la Real Sociedad y caer por 1-0 el pasado domingo en El Sadar frente a Osasuna.

Precisamente, esta última derrota ha comenzado a generar las primeras dudas en el entorno. La forma en la que el equipo fue superado por Osasuna y la fragilidad defensiva no gustó nada a una afición que arrancaba la temporada con ilusión.

La necesidad de puntos que tiene el equipo, más aun teniendo en cuenta que la cuarta jornada jugará ante el FC Barcelona, provoca que el partido sea ya toda una final. Corberán se agarra a la fuerza de Mestalla para conseguir el primer triunfo de la temporada, en un encuentro en el que no podrá contar con el sancionado Gayà.

Por su parte, el Getafe llega lanzado con dos victorias en dos encuentros. Bordalás ha vuelto a obrar el milagro con una plantilla en la que no han podido inscribir todavía a sus fichajes y en la que se ha marchado un hombre importante como Alderete. Además, también sigue en el aire el futuro de Uche, a quien el club quiere vender pese a que el futbolista ha manifestado su deseo de quedarse.

El partido se jugará este viernes 29 de agosto a las 21:30 horas en Mestalla y se podrá ver en televisión a través de Movistar LaLiga. Puedes seguir también el minuto a minuto a través de la web de LAS PROVINCIAS.