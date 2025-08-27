El Johan Cruyff, primera opción para el Barça-Valencia

El rún rún de las obras del Camp Nou sigue siendo el principal foco del verano en Can Barça. Tras comenzar las obras a finales ... de 2022, a poco de cumplir 3 años de movimientos de grúas por la casa barcelonista, el conjunto de Flick aún no ha conseguido pisar el verde del nuevo Spotify Camp Nou. La espera se está alargando más de lo esperado, sobre todo, después de que el club anunciara hasta en dos ocasiones su vuelta, las cuales no se pudieron realizar.

Con el próximo objetivo fijado en el partido frente al Valencia de la jornada 4 de liga, las sensaciones desde la directiva son que tampoco se va a poder llegar a tiempo. Con muchas opciones sobre la mesa, la elegida finalmente por el club, según adelanta Marca, es el Johan Cruyff. El estadio que alberga los encuentros como local del filial blaugrana será el campo donde se dispute el encuentro entre Barcelona y Valencia, siempre y cuando Tebas lo apruebe. El Johan Cruyff no era la opción preferida por Laporta, pero, analizadas las otras alternativas, era la más factible.

En primer lugar, lo ideal para la directiva era inaugurar el Spotify Camp Nou, pero las obras no avanzan al ritmo esperado y el club no cuenta con las licencias necesarias para poder acoger un partido y garantizar la máxima seguridad de todos los asistentes al estadio. Tras caerse la opción A, en la cabeza de los culés apareció el estadio de Montjuïc, que ya ha sido su casa durante las obras en el Camp Nou. Sin disgustar del todo al Barça, la cercanía en el calendario del concierto de Post Malone, previsto para el viernes 12 —a uno o dos días del encuentro frente al Valencia—, hacía muy complicado que el campo pudiera estar preparado para el partido. La alternativa de jugar en un campo de otro club, como Montilivi, también se barajó, pero no acabó de convencer. Incluso se llegó a plantear disputar el partido en casa valencianista, en Mestalla. Esta opción fue rápidamente descartada por LaLiga, ya que no permitió al conjunto de Flick disputar las 4 primeras jornadas ligueras fuera de su estadio.

El Johan Cruyff, si lo permite Tebas

Con todas las negativas recibidas, la opción que más se acerca a la realidad es el Johan Cruyff, aunque también presenta inconvenientes. Según estipula el artículo 19 de la Sección Tercera del Reglamento General de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, el aforo mínimo exigido a un equipo de Primera División es de 15.000 espectadores, mientras que el Johan Cruyff cuenta con una capacidad de apenas 6.000. A priori, estaría fuera de la normativa sobre la capacidad mínima establecida, pero el Barça intentará convencer a Tebas para que autorice la disputa del encuentro en este estadio, apelando a que se trata de una situación provisional. El club recuerda que no tiene previsto jugar allí todos sus partidos de liga, ya que confía en regresar cuanto antes al Spotify Camp Nou o, en su defecto, utilizar el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc.