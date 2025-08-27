Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Tomatina ya tiñe de rojo Buñol
Estadio Johan Cruyff. FCB

El Johan Cruyff, primera opción para el Barça-Valencia

El estadio del filial blaugrana se postula como la mejor alternativa para el encuentro, a falta de que LaLiga acepte sus limitaciones de aforo

Pablo Lara

Valencia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:33

El rún rún de las obras del Camp Nou sigue siendo el principal foco del verano en Can Barça. Tras comenzar las obras a finales ... de 2022, a poco de cumplir 3 años de movimientos de grúas por la casa barcelonista, el conjunto de Flick aún no ha conseguido pisar el verde del nuevo Spotify Camp Nou. La espera se está alargando más de lo esperado, sobre todo, después de que el club anunciara hasta en dos ocasiones su vuelta, las cuales no se pudieron realizar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un aviso naranja por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2 La autopsia descarta el homicidio en la muerte del subinspector de la Policía Nacional
  3. 3 Muere Manolo de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  4. 4 Las 20 estrellas que cantarán a Nino Bravo en el estreno del Roig Arena: de Bisbal a Pitingo
  5. 5 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  6. 6 Edwards Lifescience busca a una veintena de trabajadores sin experiencia para su planta de Moncada
  7. 7 Dos terremotos sacuden Montserrat y se sienten en media provincia de Valencia
  8. 8 Cinco atendidos por inhalación de humo en un incendio en Valencia
  9. 9 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  10. 10 Alarma en Paiporta ante la ocupación ilegal de casas dañadas por la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Johan Cruyff, primera opción para el Barça-Valencia

El Johan Cruyff, primera opción para el Barça-Valencia