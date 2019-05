Embajador Ronaldo: «Lo que la Champions representa ahora tardará mucho tiempo en acercarse» Ronaldo Nazario, durante el acto como embajador del Santander. / R. E. «La gente confía mucho en Zidane; el Madrid ha tenido una mal año, pero volverá a ser grande», cree el presidente del Valladolid RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 9 mayo 2019, 14:03

Ronaldo Nazario, 'El Fenómeno', analizó este jueves las emocionantes semifinales de Liga de Campeones que se han vivido esta semana en el acto de patrocinio del Santander -entidad de la que es embajador- en Madrid previo a la final en el Metropolitano del dia 1 de junio entre Liverpool y Tottenham. «Una lástima que el Madrid no haya ido bien este año en la Champions. Fue una Champions espectacular. Todo el mundo habla de ello», reconoció.

Ronaldo comentó la eliminación del Barça por la remontada del Liverpool. «Lo del Barcelona es fútbol. No hay otra explicación. El Liverpool tenía más motivación, intensidad y ganas. En la primera parte el Barcelona tuvo ocasiones de marcar algún gol que lo hubiera cambiado todo. Pero el Liverpool se lo mereció. Han demostrado una fuerza e inteligencia emocional… En el cuarto gol hubo un despiste, pero creo que si no hubiera llegado de otra manera. Jugaron el partido de la vida. Es una lástima para el Barcelona, porque en la ida hicieron un partidazo. Todos disfrutamos de Messi. Es una pena que no haya un español en la final, pero el Liverpool se lo ha merecido más», dijo antes de negar que Ernesto Valverde sea el principal culpable de lo sucedido.

«Es injusto apuntar a culpables por una derrota. Veo que el Barcelona tiene un equipazo y cuenta con el mejor jugador del mundo, que es Messi. El otro día leía que perdían otros jugadores y gana el Barça de Messi. Es una injusticia tremenda con todos los jugadores y cuerpo técnico. El Barcelona es un gran equipo con grandes jugadores y técnicos muy buenos. Habría que tener un poco más de cuidado con las críticas. Ha sido un palo muy gordo, pero la temporada del Barça... ¡qué te voy a decir!: campeón de Liga, semifinal de Champions, finalista de Copa… No se puede decir más».

En la final del Metropolitano entre los dos clubes ingleses el Banco Santander, uno de los principales patrocinadores de la competición, tendrá un protagonismo destacado. Entre las actividades propuestas por la entidad habrá 1.000 voluntarios para ayudar a los aficionados que vengan a Madrid distribuyendo mapas e informando a los hinchas que también podrán usar varias sucursales -dos de ellas convertidas en un work café- como punto de encuentro e información donde además podrán cargar el móvil y usar wifi. Además, habrá autobuses turísticos que pasarán por los puntos más destacables de la ciudad, como la plaza Mayor, donde habrá un stand para una experiencia inmersiva de 360 grados de la competición.

«Todas las finales son increíbles. Y el trayecto a la final tiene que ser respetado. Después de cómo fueron las dos semifinales, será histórico. Ya veremos la final», dijo el brasileño, que no cree que el modelo de competición vaya a cambiar a corto plazo pese al interés de la ECA. «No creo que vayan a hacer la Superliga. Lo que la Champions representa ahora tardará mucho tiempo en acercarse. Llegarán pronto a un acuerdo, los grandes clubes recibirán más dinero y quedarán todos contentos. No tendría sentido».

El Real Madrid

Por supuesto, a Ronaldo le preguntaron por el Real Madrid y algunos nombres propios. «El Madrid ha hecho un año bastante regular, pero aun así, creo que el club y la gente tiene muchísimo crédito. Han ganado cuatro de las últimas cinco Champions, viendo la dificultad que tiene llegar a una final. No es el fin del mundo que un año se quede fuera. Los aficionados del Real Madrid somos muy exigentes y queremos ganar siempre. Pero esto no se puede siempre. Incluso lo decía cuando era jugador. No hay que hacer un drama. Es una plantilla de ganadores. No sé las intenciones de Zizou, pero les deseo lo mejor. Ojalá vuelvan a ganar títulos», deseo antes de hablar de la vuelta del francés, buen amigo suyo.

«Zizou lo tiene claro. Es un enamorado del Madrid, como yo. Nunca se fue a ningún lado cuando dejó el club. Ha vuelto porque en el Real Madrid no hace falta ninguna motivación. El club más grande del mundo. Tuvo una temporada bastante complicada y la gente se fía muchísimo de Zizou por su historia reciente como entrenador. Y ni te digo como jugador. El Madrid volverá a ser grande pronto», aventuró.

Otro de sus buenos amigos es Iker Casillas, con el que ha hablado después del infarto que sufrió. «Le mandé un mensaje deseándole una pronta recuperación. Me contestó en cuanto pudo que estaba fuera de peligro y que había sido un susto tremendo. Me puse muy contento porque es un gran amigo. Nos cogió de sorpresa a todos. Nos asustó. Se pondrá bien y ojalá vuelva para la próxima temporada», deseó.

El momento divertido lo dejó cuando un periodista luso le preguntó por Cristiano Ronaldo y su salida del Real Madrid: «¡A Ronaldo déjalo tranquilo, que trabaja para Banco Espirito Santo y nos intenta joder! [ríe] No sé lo que pasó entre el club y Cristiano. En el Madrid hizo una historia increíble y se le ha echado de menos».

El Valladolid, la salud y el VAR

Ronaldo Nazario disfruta con más tranquilidad de la Champions que como presidente del Valladolid, club con el que está encantado, aunque reconoció que este final de Liga del conjunto pucelano está poniendo a prueba la salud de los hinchas y también la suya propia. «Espero que estas dos jornadas el Valladolid aguante bien en la Liga Santander. Estoy viviendo semanas increíbles, sufriendo mucho. Es como un test cardíaco. Ahora en la situación que estamos dependemos de nosotros mismos en la Liga. Son semanas de mucha emoción y expectación. Estamos preparando el futuro del club para que los siguientes años sean más tranquilos desde el punto de vista cardíaco. Ojalá (en estas dos jornadas) los dioses del fútbol nos ayuden porque el VAR no nos va a ayudar», ironizó.

«No he dicho que no se puede confiar en el videoarbitraje; sólo digo que no cuento con ello. El VAR viene para quedarse, dar justicia, pero se tendrá que ajustar ya que por el momento hay muchas decisiones interpretativas y momentos que generan debate. Yo creo en el VAR y en los árbitros, los datos son espectaculares pero el fútbol también es esto: las dudas y las polémicas. No hay que agrandar las polémicas aún más», dijo para rebajar el tono de sus crítica al colectivo arbitral antes de las dos jornadas finales. El brasileño confesó que toma infusiones de tila antes de los partidos y que intenta mostrarse tranquilo por respeto al presidente rival y a los alcaldes o dirigentes políticos con los que suele compartir palcos.

«Si vieses mi frecuencia cardíaca tendría 130-140, que para mí era una carrera. No pensaba que me iba a enganchar tanto con el Valladolid, con la gente y con los resultados. Vivo un momento muy especial y esto sólo lo puede provocar el fútbol. Estoy seguro de que si nos salvamos de esta los años siguientes van a ser mucho más tranquilos», vaticinó.

Ronaldo también habló de la polémica con el Rayo y las entradas para el partido de Liga en Vallecas de este fin de semana. «La política de entradas del Rayo me parece lamentable y me parece oportunista. Es algo que no tiene nada que ver con nosotros, hay muchos aficionados del Rayo que no están de acuerdo con la medida y están poniendo a disposición sus entradas. Hay gente con gran corazón que quiere ayudarnos. Lo importante es que vamos a tener 800 aficionados pucelanos aquí en Madrid. En el fútbol no hay que fiarse de nada, jugar esa final y espero que salga bien».

El brasileño bromeó sobre la posibilidad de que le cedan a Vinicius. «Ojalá pudiera tenerlo en el Valladolid. Si el Madrid me lo dejo lo trataremos bien, a él y a cualquiera que nos deje el Madrid. Tiene un talento espectacular, así como Rodrygo», dijo antes de bromear con las constantes preguntas sobre Neymar.

Ronaldo se mostró ambicioso cuando se le preguntó por el futuro de la entidad. «No descarto la posibilidad de que algún día el Valladolid vaya a disputar la Champions. No voy a poner límites a mis aspiraciones. Ojalá algún día podamos disfrutar nosotros de esta competición. La ciudad desea fútbol y retos. Tiene ambición. Vamos a prepararlo todo para llegar algún día a la Champions», dijo, y destacó la confianza en Sergio González, del que destacó su trabajo y recordó su papel decisivo en el ascenso. «Mi política en el club va a ser siempre pensando en el futuro, y no sólo en la semana presente. Hemos aguantado bien en los momentos difíciles. Estoy muy contento con Sergio, que nos trajo a Primera, con nueve de diez ganados el año pasado al final. Tiene toda mi confianza y la de la gente. No pienso interrumpir nunca un trabajo de un entrenador durante la temporada. Las decisiones se toman al principio y al final».