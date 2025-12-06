Xabi Alonso: «Mbappé está en camino de hacer historia, como Cristiano»

José Manuel Andrés Madrid Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:22 | Actualizado 17:31h. Comenta Compartir

Xabi Alonso parece haberse quitado un peso de encima con la victoria intersemanal del Real Madrid en San Mamés, un triunfo contundente que ha dado oxígeno al técnico blanco, al que se llegó a cuestionar después de tres empates ligueros consecutivos, y que en la rueda de prensa previa al duelo ante el Celta en el Santiago Bernabéu se mostró relajado y distendido como hacía tiempo no se le veía.

El tolosarra se animó incluso con la comparativa entre Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo a raíz del particular objetivo que el francés ha abierto con su desempeño goleador en este 2025, en el que se encuentra a solo cuatro dianas del récord realizador del portugués con la camiseta blanca en un año natural.

«Kylian está en el camino de hacer historia en el Madrid, como lo hizo Cristiano, por el peso que tiene en el equipo, por la ambición que tiene, por el número de goles... Está a punto de hacer historia, entre los elegidos, y el día a día con él es muy bueno. Esa ambición que contagia al resto del equipo la comparte con Cristiano», señaló el preparador madridista, sin escatimar elogios a su mejor aliado sobre el césped y alimentando el cara a cara histórico. «Los dos excepcionales, jugadores históricos en el Madrid y en el mundo del fútbol. Cristiano es Cristiano y Kylian es Kylian», matizó a continuación.

El Madrid regresa al Bernabéu 36 días después de su último partido en casa, el 1 de noviembre frente al Valencia, todo un alivio para Xabi Alonso, a cuyo equipo se le ha atragantado este periplo lejos de Chamartín. «Volvemos al Bernabéu y sin duda es un buen momento para hacer otro gran partido», opinó sobre el retorno al coliseo blanco.

El triunfo en San Mamés, contundente en el resultado además, le permite afrontar el duelo contra el Celta con mayor tranquilidad. «Fue un buen partido, muy completo, muy redondo. Ahora queremos darle continuidad, ser más constantes en el rendimiento independientemente del rival, ganando partidos y estando arriba para tener opciones en abril y mayo, cuando se ganan las cosas», valoró el entrenador vasco en este sentido.

Reconciliación con Vinicius

Cuenta además con una reconciliación con Vinicius escenificada mediante el abrazo al ser sustituido el brasileño en La Catedral, que parece haber calmado las aguas en el vestuario blanco. «Vini está en un buen momento, personal y profesional. Se le ve con alegría, da mucha vitalidad al equipo y es fundamental para nosotros tenerlo en ese estado de ánimo», valoró Xabi en relación al momento por el que atraviesa el fluminense, al que solo le faltan los goles para redondear sus últimas actuaciones.

A Fede Valverde, otro jugador que vivió un desacuerdo con el entrenador, en su caso a cuenta de su posición en el campo, le toca de nuevo ejercer de lateral derecho por las lesiones de Carvajal y Alexander-Arnold. «Tenemos otras opciones pero Fede siempre antepone la necesidad del equipo a su posición natural. Ha jugado ahí a un grandísimo nivel, siempre aportando mucho. Es tan completo que puede jugar en muchas posiciones. Sabemos cuál es la suya pero es muy generoso y representa muy bien los valores del club», dijo el técnico sobre el desempeño del charrúa, un auténtico comodín.

En cualquier caso, y pese al aluvión de bajas en defensa que por momentos recuerda lo vivido la pasada temporada con Carlo Ancelotti al mando, Xabi Alonso prefiere quedarse con lo positivo, pues no tardará en recuperar efectivos para los próximos partidos. «Vamos a tener buenas noticias en el corto plazo. Son fases con las que todos los equipos tienen que convivir. Con los que tenemos hay que competir», zanjó en este aspecto.