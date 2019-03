Primera Simeone: «La Champions está linda y bonita» Simeone, en rueda de prensa. / Efe El técnico del Atlético aparca el duelo ante la Juventus y se centra en el Leganés para seguir en la lucha por el título JAVIER VARELA Madrid Viernes, 8 marzo 2019, 13:46

Poco habló Diego Pablo Simeone sobre su próximo rival en Liga, el Leganés. La Champions, la Juventus y las rotaciones monopolizaron la presencia del entrenador del Atlético ante los medios de comunicación. «La Champions está linda y bonita. No me soprende porque todos los equipos han crecido y hay mucha competencia. A los que ven poco fútbol les sorprenden más esos resultados, a los que más fútbol vemos nos sorprenden menos», reconocía el argentino ante las preguntas sobre los resultados vividos en la máxima competición europea. «Hay muy buenos equipos y todos han mejorado y sabemos de la dificultades de todos los partidos», recordaba poniendo el foco en Turín.

«No estamos en la misma situación que la Juventus que está muy cómodo en la Liga y nosotros buscamos competir ante el Leganés»

Precisamente en Italia tendrán un partido complicado ante la Juventus el próximo martes, lo que puede hacerle pensar en rotaciones para el partido liguero ante el Leganés de este sábado. «No estamos en la misma situación que la Juventus que está muy cómodo en la Liga y nosotros buscamos competir ante el Leganés y buscaremos jugar con los jugadores que nos lleven el partido donde queremos», dijo para confirmar que muchos de los habituales esperarán su turno desde el banquillo.

Donde más problemas tiene el Atlético es en el lateral izquierdo, donde sus dos hombres están lesionados. «No tenemos muchas cosas escondidas», reconocía Simeone ante las bajas de Filipe Luis y Lucas Hernández. «Ven los entrenamientos siempre y las dos bajas son importantes para nosotros y veremos», añadió. En esa posición tiene muchas papeletas de jugar Solano, que debutaría en partido oficial, aunque Simeone no quiso confirmar nada y abrió el abanico a diferentes nombres y sistemas de juego: «Mañana posiblemente juegue Solano o Saúl, que ya lo ha hecho en esa función, aunque es una posibilidad que juguemos con cinco atrás».

Griezmann y Kalinic, arriba

Simeone, que desveló que en el ataque «van a jugar Kalinic y Griezmann», reconoció que le gusta el Leganés porque «el trabajo de Pellegrino es fantástico, ya lo había hecho bien en otros equipos, y una vez más ha logrado generar un compromiso en sus futbolistas para jugar a lo que hace bien al equip. , confesó. Para el argentino, esto conseguido por su compatriota se merece «el máximo respeto». Otro argentino que está pasando por un mal momento es Santiago Solari, del que Simeone no quiso decir nada: «No me parece justo opinar ahora de la situación de Solari, porque no me parece adecuado hablar cuando el momento es delicado».

«No me parece justo opinar ahora de la situación de Solari, porque no me parece adecuado hablar cuando el momento es delicado»

Por último, reclamó el apoyo de la afición para el partido ante el Leganés aprovechando que le preguntaban por las decisiones del VAR en el partido de Champions del próximo martes. «Entiendo vuestra preocupación y vuestra atención a los detalles del martes, pero ahora estamos pensando en el partido de mañana, donde necesitamos que la gente se sienta involucrada en el partido y después pensaremos en todas estas situaciones que no las podemos manejar y que las tenemos en Liga y en Champions», finalizó.

Por último, quiso hacer un alegato en favor de la mujer aprovechando el Día Interacional de la Mujer. «Quedan muchas cosas por mejorar, estamos en pleno crecimiento, hay un futuro enorme y nosotros estamos muy orgullosos de nuestras chicas del Atlético y ojalá todos los clubes imortantes tengan equipos también», señaló.