Ferran Torres se convierte en 'Ferrandowski'

Ferran Torres ha completado al fin su transformación. El atacante valenciano demostró ante el Betis en La Cartuja que está sobradamente preparado para dejar ... de ser una solución de emergencia y convertirse en un nueve con todas las de la ley. Ha aprendido, a la sombra de Robert Lewandowski, todos los fundamentos para ser un jugador de área y ha cultivado un instinto goleador que se ha ido desatando temporada tras temporada. Sus tres tantos contra los verdiblancos son la prueba definitiva del nuevo arma de Flick, un jugador que ha pasado de ser Ferran a ser 'Ferrandowski'.

Y es que el partido contra el Betis no fue solo brillante por las tres dianas que anotó, sino por muchas más razones. Ferran supo ser una solución para el Barça en el juego de espaldas para saltar la presión del Betis, supo salir de zona para generar espacios a los jugadores de segunda línea y, sobre todo, supo ser definitivo en los últimos metros, allí donde Lewandowski siempre ha estado un paso por delante de él desde que el polaco llegara a la Ciudad Condal.

Todo eso lo hizo Ferran en un partido que dejó a Flick más que satisfecho con su trabajo. «Es un jugador muy inteligente. Sabe interpretar muy bien los espacios y lo ha hecho hoy fantásticamente bien. Tiene la mentalidad y la confianza correctas. Este es el camino a seguir. Se merece estar en el once porque siempre está cuando se le necesita», afirmó el técnico alemán.

Las palabras de Flick son las de un técnico que sabe que cuenta con un chico para todo. Ferran ha tenido que mutar para tener un sitio en el Barcelona. Llegó del Manchester City con la labor de falso 9 en proceso de aprendizaje y nunca ha tenido un sitio asegurado en el once en ninguna de las posiciones del frente de ataque. Se ha ido adaptando y asimilando conceptos de un oficio, el de delantero, que no siempre estuvo en su ADN. «Ya sabía que podía ser titular en el Barça, luchar por un puesto y vamos a por más», reconoció tras su 'hat-trick' contra el Betis.

Instinto

Fue un partido de consagración para él por muchos motivos. En La Cartuja ya marcó tres goles con la selección y esta vez lo hizo con tantos de puro instinto, de esos que lleva toda la vida marcando Lewandowski, su competencia. En el primero supo anticiparse en el primer palo para ganar a su par y definir de forma sutil, en el segundo supo quedarse atrás cuando la defensa reculaba para marcar con una precisa volea y en el tercero tuvo la fortuna típica del nueve que tiene la portería entre ceja y ceja. Fue una exhibición exprés, tres goles en apenas media hora que le sitúan como el realizador en mejor estado de forma del Barça.

Y es que nadie ha marcado más goles esta temporada que él en el equipo de Flick. Suma once goles en Liga y dos en Champions. Nunca antes había marcado tanto en el campeonato doméstico en toda su carrera y solo una vez, el pasado curso (19), había hecho más tantos entre todas las competiciones. Ferran ha alcanzado estos registros en el mes de diciembre y sin ser un jugador indiscutible en el once semana tras semana. Ha disputado en Liga 933 minutos, o lo que es lo mismo, marca un tanto cada 84 minutos. Es el nuevo delantero del Barça, un Tiburón adaptado al puesto de 9 y que ha hecho la mili a la sombra de Lewandowski.