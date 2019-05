Jornada 38 El Celta quiere un punto ante el Rayo para cerrar una temporada decepcionante Al equipo de Fran Escribá les vale ganar, empatar e incluso una derrota por la mínima obligaría a los de Eusebio Sacristán a golear al Alavés para evitar su descenso EFE Vigo/Madrid Sábado, 18 mayo 2019, 07:11

El Celta de Vigo despide una decepcionante temporada con la obligación de puntuar ante el Rayo Vallecano para no estar pendiente de lo que haga el Girona en su partido con el Alavés en Mendizorroza. La derrota del equipo catalán ante el Levante ha despejado el camino al Celta, que encara la última jornada con la permanencia en su bolsillo.

Al equipo de Fran Escribá les vale ganar, empatar e incluso una derrota por la mínima obligaría a los de Eusebio Sacristán a golear al Alavés para evitar su descenso.

Si el Celta pierde 0-1, el Girona tiene que ganar 0-6; si los gallegos caen por dos goles, el conjunto gerundense tendría que golear 0-5. Así sucesivamente, lo que refleja la situación favorable con la que parte el equipo gallego.

Es, por tanto, una combinación poco probable teniendo en cuenta la fiabilidad de los celestes en su estadio en el último mes y medio de competición.

Escribá no ha dado pistas sobre el once que alineará en el que puede ser su último partido como entrenador celeste. Su renovación ha quedado en un segundo plano hasta que la salvación sea matemática. La próxima semana se reunirá con los dirigentes del Celta para abordar su futuro, una vez se cierre un curso que arrancó con el sueño de Europa y terminó con la amenaza del descenso.

Aún así, no se esperan demasiados cambios en la alineación. Las dudas están en el centro de la defensa y en la banda derecha. El once, no obstante, podría ser el mismo que formó hace quince días ante el Barcelona con Iago Aspas y Maxi Gómez en punta.

Enfrente estará el Rayo Vallecano, que no se juega nada y tiene ya la mente puesta en la próxima campaña, en la que intentará regresar a Primera.

El equipo que dirige Paco Jémez viaja a Vigo «con la mayor profesionalidad» en busca de un triunfo, aunque el estado anímico de la plantilla por el descenso no es el mejor por una temporada en la que todo ha sido sufrimiento por los malos resultados.

Desde la directiva han incidido al vestuario de la importancia de no acabar último el campeonato y a esa mínima motivación se debe aferrar un vestuario que ansía la llegada de las vacaciones.

Para este partido, Paco Jémez introducirá varias novedades, aunque las más importantes serán en defensa por la lesión del lateral derecho Tito y la sanción del izquierdo Alex Moreno. Al primero le sustituirá el peruano Luis Advíncula y al segundo Sergio Akieme.

En el centro del campo jugará Mario Suárez tras un partido de sanción y podría regresar también el extremo Adrián Embarba, en cuyo caso podría desplazar al banquillo a Álvaro García.

Alineaciones probables:

Celta de Vigo: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Cabral, Araujo, Olaza; Boudebouz, Okay, Lobotka, Boufal; Aspas y Maxi Gómez.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Advíncula, Catena, Velázquez, Akieme; Embarba, Mario Suárez, Medrán, Bebé; Pozo; y De Tomás.

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité valenciano).

Estadio: Balaídos.

Hora: 20.45