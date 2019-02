Jornada 22 Un Barça-Valencia en Liga como aperitivo de sus semifinales de Copa Valverde, durante el enfrentamiento ante el Sevilla en Copa del Rey. / EFE El conjunto dirigido por Marcelino podría meterse en puestos europeos si gana a un Barcelona que no pierde puntos en Liga desde principios de diciembre del año pasado P. RIOS Barcelona Sábado, 2 febrero 2019, 07:30

El Barça presentó a Jean-Clair Todibo por la mañana, conoció que el Real Madrid sería su rival en la semifinal de la Copa del Rey al mediodía, vendió a Paco Alcácer al Borussia Dortmund por la tarde, preparó el partido de Liga ante el Valencia por la noche y lamentó la lesión de Cillessen, que estará seis semanas de baja por una dolencia en el gemelo. Todo tras asistir el jueves a la fiesta de la presentación mundial del 'Messi10 by Cirque du Soleil', con presencia en la Sala Roma del Camp Nou de todos los jugadores, técnicos y cantantes como los hermanos Muñoz de Estopa, India Martínez, Leiva y una amplia lista de estrellas de distintos ámbitos. El temido desgaste físico por lo que se avecina en febrero ya es una amenaza real, pero de momento, hasta el encuentro de hoy en el Camp Nou ante el Valencia, el equipo se ha tomado un breve respiro.

Por orden, Todibo será el sexto central de la plantilla por accidente. Iba a llegar en julio libre de contrato desde el Toulouse, club en el que sólo ha jugado diez partidos de Liga como profesional, aunque a un nivel tan alto que el Barça le pidió que no renovara para que aterrizara gratis la próxima temporada. Así lo hizo, pero el enfado de club francés fue tan grande que apartó a Todibo de los entrenamientos y de las alineaciones. Desde noviembre, trabaja con los juveniles o en solitario, razón por la que el club azulgrana ha acelerado su llegada con la intención de que tenga cuatro meses para adaptarse de cara a la próxima campaña. Avanzar su llegada le ha costado un millón de euros más dos en variables. Con Vermaelen recuperado y Murillo recién llegado, sólo falta la reaparición de lesionado Umtiti para que el 'overbooking' en el eje de la zaga sea total. Todibo llevará el '6' que deja libre Denis Suárez, cedido al Arsenal con una opción de compra de 18 millones. Antes se fue Munir al Sevilla.

También en clave de mercado, Paco Alcácer, que estaba cedido al Borussia Dortmund, ya es delantero a todos los efectos del club alemán, que pagará 23 millones más cinco en variables, aunque el Barça se reserva un cinco por ciento de una venta posterior.

Ernesto Valverde, como no podía ser de otro modo, habló más de la semifinal de Copa ante el Madrid (ida en el Camp Nou el miércoles 6 de febrero y vuelta en el Bernabéu el 27 de febrero cuatro días antes del clásico de Liga también en Madrid) y del calendario loco que afrontará el Barça (cuatro salidas seguidas entre Sevilla, los dos clásicos de Chamartín y la ida europea en Lyon) que del Valencia. «El desgaste brutal era inevitable una vez clasificados para la semifinal y que te toque el Madrid no es una sorpresa porque era uno de los tres posibles rivales. Los clásicos son una carga, pero siempre son atractivos», señaló el técnico. «Ahora cogemos al Valencia en Liga y al Madrid en Copa en su mejor momento, pero estamos confiados en afrontarlo todo en condiciones», aseguró.

Umtiti, Rafinha y Dembélé, que tampoco está confirmado para la Copa, son baja, al igual que el sancionado Sergio Busquets, mientras que en el Valencia no podrá jugar Gayá, lesionado de última hora, como Guedes. Además, Diakhaby también está sancionado. Sí entra en la lista Kondogbia tras su lesión, así como Roncaglia, refuerzo defensivo de invierno, pero no Rubén Sobrino, que no viaja recién aterrizado del Alavés.

Marcelino también debe medir los esfuerzos físicos de sus jugadores porque también disputan la ida de la semifinal de Copa ante el Betis. El Barça lleva ocho victorias seguidas en Liga, con Messi marcando en las últimas siete jornadas, y el Valencia ha salido de la zona de peligro con sus dos últimos triunfos. «Messi nos hace disfrutar, menos cuando juega contra nosotros, que nos hace sufrir», señaló el técnico asturiano. Los dos equipos remontaron resultados adversos en la Copa y llegan en un buen momento anímico.

- Alineaciones probables:

Barça: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Vermaelen, Alba; Arthur, Rakitic, Arturo Vidal; Messi, Luis Suárez y Coutinho.

Valencia: Neto; Piccini, Garay, Gabriel Paulista, Lato; Soler, Coquelin, Parejo, Cheryshev; Santi Mina y Rodrigo.

Árbitro: Undiano Mallenco (Comité navarro).

Estadio: Camp Nou.

Hora: 18:30 horas

TV: BeIN LaLiga