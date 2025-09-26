Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Netanyahu desafía al mundo en la ONU: «Vamos a acabar el trabajo en Gaza»
Joan García, antes del duelo entre el Oviedo y el Barça. Miguel Riopa / AFP

El Barça pierde a Joan García y Raphinha

El portero será baja hasta después del parón de selecciones de octubre tras lesionarse en el entrenamiento del viernes y el brasileño sufre una dolencia en el bíceps femoral de la pierna derecha y estará tres semanas fuera de los terrenos de juego

Daniel Panero

Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:17

Las noticias malas no llegan solas para el Barça. El conjunto azulgrana ha perdido de un tirón a dos titulares, pues mientras que las pruebas médicas a Raphinha confirmaron este viernes la lesión del brasileño en el bíceps femoral de la pierna derecha, que le mantendrá fuera de los terrenos de juego durante alrededor de tres semanas, el portero Joan García también sufrió un contratiempo físico en el entrenamiento matutino y será baja hasta después del parón de selecciones de octubre.

El portero titular y una de las referencias ofensivas del Barça se perderán los duelos ligueros contra la Real Sociedad, en Montjuic, y ante el Sevilla, en el Ramón Sánchez Pizjuán, y especialmente la segunda jornada de la fase de liga de la Champions, en la que el cuadro azulgrana recibe al campeón de Europa, al poderoso París Saint-Germain de Luis Enrique, en el duelo estrella en la máxima competición continental.

Estas dos sensibles bajas complican seriamente el panorama más próximo a Hansi Flick, que ahora mismo tampoco cuenta con Ter Stegen, Gavi y Fermín, aunque al menos respira aliviado con el regreso a los entrenamientos de Lamine Yamal, lesionado durante el último parón de selecciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Guía para que no te multen en la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
  2. 2 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Xirivella y lo confiesa 17 años después
  3. 3 El juez prorroga las detenciones del cártel del Puerto de Valencia y 24 arrestados ya están en libertad
  4. 4 Los policías infiltrados en el cártel del puerto de Valencia recibieron tres encargos para rescatar alijos de cocaína
  5. 5 La llegada del ex-huracán Gabrielle a la península pone en alerta a la Comunitat en los próximos días
  6. 6 La Policía interviene lingotes de oro, diamantes, armas de fuego y 53 vehículos de lujo al cártel del puerto de Valencia
  7. 7

    El mejor horno de Valencia: «El secreto para un buen pan es la paciencia»
  8. 8

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  9. 9

    Alquilar piso en el distrito relámpago de Valencia: «No encuentras nada por menos de 800 euros y más de 40 m2»
  10. 10

    Los primeros pisos turísticos de Valencia se reinventan tras la moratoria de Catalá

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Barça pierde a Joan García y Raphinha

El Barça pierde a Joan García y Raphinha