El Barça retoma el pulso de la Liga entre algodones y ante el Girona

Daniel Panero Viernes, 17 de octubre 2025, 18:32 | Actualizado 18:47h. Comenta Compartir

El Barcelona tiene este sábado en el Lluis Companys y contra el Girona un partido extraño por muchos motivos. Lo es por las malas sensaciones que le dejó el encuentro contra el Sevilla hace dos semanas, por volver de parón por los partidos de selecciones, por el estado físico de varios jugadores y también, por qué no, por la proximidad de un clásico importante. Ese partido de la próxima semana ya marca la agenda de Flick, que podrá contar con Lamine Yamal y Fermín, pero que pierde también por lesión a Lewandowski y Ferran. Todos están entre algodones y esperando la reacción del vigente campeón.

El del Girona es un pleito más importante de lo que pudiera parecer para el Barça. El encuentro contra el Sevilla fue un duro mazazo para un grupo acostumbrado a la victoria y que fue zarandeado de buenas a primeras por un rival de la teórica otra Liga. Ese 4-1 todavía colea y Flick no pudo obviarlo en la rueda de prensa previa al duelo ante el conjunto de Míchel. «Hemos revisado la situación y lo que hay que mejorar, que es la mentalidad y actitud. Somos el Barça y los aficionados nos quieren ver luchar por cada balón. Perdimos, pero quedan muchos partidos. Tal vez todos los jugadores no estén como deberían, pero es una buena ocasión para los más jóvenes», afirmó el técnico alemán.

Esa oportunidad para el Barça pasa por una semana fundamental. Los culés deben recuperar sensaciones contra el Girona, volver a ganar en Champions contra el Olympiacos y llegar en buena forma al clásico, momento en el que Flick debe tener por fin al cien por cien al grueso de futbolistas que han estado en el dique seco. Ahí continúan Joan García, Ter Stegen, Gavi, Dani Olmo, Raphinha, Lewandowski y también Ferran Torres, con una sobrecarga en los isquiotibiales tras jugar con la selección española en el compromiso contra Georgia, valedero para el Mundial.

Ninguno de ellos podrá estar en un once que es una incógnita por el número de bajas y por el estado físico de algunos jugadores que, ya recuperados, aún no han tenido minutos. Es el caso de Lamine Yamal, que podrá volver a jugar tras más de un mes de altibajos y de Fermín López, ya recuperado de los problemas musculares que arrastra. Los dos podrían entrar directamente en un once en el que Cubarsí y Eric serán centrales para tener una mejor distribución en campo contrario, en el que Pedri y Frenkie de Jong serán los que tengan la manija y en el que todas las posibilidades están abiertas en ataque. Marcus Rashford apunta al nueve, con Bardghji, Fermín y Lamine Yamal como encargados de suministrar al ex del United, quizá el jugador que más grande ha visto la portería rival en el equipo de Flick en el último mes.

Un rival propicio

Enfrente estará un adversario que es una montaña rusa. El Girona ha pasado en poco más de una temporada de tocar el cielo a sentir que todo se puede venir abajo en cualquier momento. Ha recibido 17 goles en ocho partidos, solo ha sumado seis puntos y está en puestos de descenso. Esas urgencias llegan también a un entrenador que sabe que cada partido es clave y que tiene muy claro cual es el plan para hacer daño a los de Flick. «Presionan cerca de tu portería y si somos capaces de dar dos pases y ganar profundidad…», aseguró el técnico madrileño.

Lograrlo sería un chute de adrenalina para un Girona que no ha empezado con buen pie, pero que dio síntomas de mejoría antes del parón con los dos empates logrados ante el Athletic y el Espanyol y, sobre todo, con el triunfo por la mínima frente a el Valencia en casa. Ese día pudo ser un punto de inflexión para un Míchel que llegará a Montjuic sin los ausentes Artero, Francés, Juan Carlos, Iván Martín, Ounahi y Van de Beek, pero sabedor de que allí ya escribió alguna de las páginas más brillantes del Girona. Han pasado menos de dos años de aquel 2-4 al Barça de Xavi, un recuerdo al que todavía se agarran de cara a un derbi, a priori, desigual.

Alineaciones probables:

Barcelona: Szçzesny, Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Balde, Frenkie de Jong, Pedri, Fermín, Lamine Yamal, Bardghji y Rashford.

Girona: Gazzaniga, Hugo Rincón, Arnau Martínez, Vitor Reis, Daley Blind, Álex Moreno, Witsel, Solís, Joel Roca, Vanat y Asprilla.

Árbitro: Jesús Gil (Comité extremeño).

Estadio y horario: Lluis Companys 16:15 / DAZN.