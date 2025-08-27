El Girona CF - Sevilla FC se emite en abierto por televisión: a qué hora juegan y dónde ver gratis Ambos conjuntos buscarán los primeros puntos de la temporada

La Liga EASPORTS disputa esta semana la última jornada antes del primer parón de selecciones de la temporada. Levante UD y FC Barcelona cuajaron el partido de la jornada con un trepidante 2-3 que se resolvió en los instantes finales. Los de Calero suman dos derrotas consecutivas pero la imagen mostrada ante los culés fue realmente positiva.

El Atlético volvió a pinchar, esta vez ante el Elche. Rafa Mir consiguió igualar el tanto de Sorloth y alargar los problemas del equipo colchonero. En el choque gratuito de la jornada, Espanyol y Real Sociedad ofrecieron un partido vibrante para los espectadores. El conjunto perico consiguió dos goles de ventaja en el Reale Arena pero el conjunto realista logró darle la vuelta y establecer el 2-2 definitivo.

Para este fin de semana, DAZN ofrece de manera gratuita el Girona - Sevilla. El conjunto dirigido por Míchel ha arrancado de forma tétrica con un gol a favor y ocho en contra. Su visita a Villarreal fue una pesadilla. Cuatro tantos en 28 minutos destrozaron al equipo catalán que acabó encajando la manita a mitad del segundo tiempo.

Por su parte, el Sevilla se convirtió en la segunda víctima de José Bordalás y sus doce guerreros. Los azulones doblegaron a los de Matías Almeyda que no tuvieron casi oportunidades de darle la vuelta al 1-2 establecido en el electrónico. De hecho, el gol local fue de Juan Iglesias en propia puerta.

Montilivi acoge una verdadera batalla entre dos equipos que deben salir a vencer y convencer, teniendo en cuenta que otra derrota puede causar cambios radicales durante el parón internacional.

Horario y dónde ver el partido por TV

El Girona CF recibe al Sevilla FC en la tercera jornada de la Liga EASPORTS, este sábado 30 de agosto a las 19:30 horas. El encuentro se disputará en Montilivi. Puedes seguir el partido en abierto y totalmente gratis a través de la aplicación de DAZN sin necesidad de suscribirte a ningún plan de pago.

Cómo ver el partido gratis en DAZN

Para ver el partido gratuito de la jornada no es necesario pagar por la suscripción de DAZN. La plataforma cuenta con una modalidad gratuita en la que ofrece una selección de eventos en directo, documentales, programas semanales y resúmenes sobre las diferentes disciplinas deportivas que ofrecen. Para acceder a los contenidos, basta con crear una cuenta en DAZN:

- Descarga la aplicación de DAZN en tu móvil, tableta o Smart TV.

- Pulsa en 'Iniciar Sesión'.

- Registraté con un correo electrónico y una contraseña.