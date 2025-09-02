La Vuelta a España llega a Bilbao este miércoles: horario, recorrido y por qué municipios y calles pasa la etapa 11 Guía útil de la etapa 11 de la Vuelta a España: perfil, recorrido, horario y localidades de paso de los ciclistas el miércoles 3 de septiembre de 2025

Nacho Ortega Valencia Martes, 2 de septiembre 2025, 15:35

El miércoles 3 de septiembre la Vuelta a España tiene la salida y la meta en Bilbao y pasará por localidades como Mungia, Bermeo, Gernika, Múgica o Galdakao, y subirá el puerto de Laukiz, el alto de Sollube, visitará el Balcón de Bizkaia y Morga, el Vivero y Pike. «Terreno sinuoso habitual en el País Vasco. La primera parte de la etapa será algo más llevadera, con la dureza concentrada en la parte final. El Balcón de Bizkaia y la doble ascensión al Vivero seleccionarán la carrera antes de afrontar la corta pero dura subida a Pike Bidea a pocos kilómetros de la meta en Bilbao», explica Fernando Escartín.

La carrera, que partirá de Luis Briñas, saldrá neutralizada de la Villa por los túneles de Carmelo Bernaola. Y, tras un recorrido por diferentes municipios de Bizkaia, regresará a la ciudad por Artxanda y la calle Ballets Olaeta y el Puente Euskalduna. El pelotón hará una primera pasada por la meta situada en la Gran Vía, para proseguir su camino hacia Alameda Rekalde y salir, una vez más, de Bilbao por Avenida Zumalacárregui. Finalmente, y aproximadamente sobre las 17:15, los ciclistas volverán a entrar a la Villa, de nuevo, haciendo el mismo recorrido.

Desde su reaparición en La Vuelta en 2011 tras más de tres décadas de ausencia, Bilbao ha sido meta y salida en etapas consecutivas en las cuatro ediciones de la carrera que han visitado sus calles. En La Vuelta 25, las orillas del río Nervión vivirán una jornada con salida y meta en la ciudad, algo que no ocurría en una etapa en línea desde 1963 y que sí que pudieron disfrutar en 2023, con la Grand Départ del Tour de Francia.

ETAPA 11 - MIÉRCOLES 3 DE SEPTIEMBRE BILBAO-BILBAO: 157.4 km. Media Montaña

Perfil de la etapa 11 de la Vuelta a España 2025

Ampliar Etapa 11 de la Vuelta La Vuelta

Horarios de paso de la etapa 11

Estas son todos los municipios y lugares por donde pasa la etapa 11 y el horario aproximado de paso, con los horarios previstos por la organización.

Calles de paso y cortes de tráfico

El paso de 'La Vuelta 2025' por Bilbao causará una serie de afecciones a la ciudadanía en diferentes ámbitos, informa el Ayuntamiento de Bilbao. El dispositivo establecido contempla una serie de cortes de tráfico y desvíos de líneas de autobús, fundamentalmente en el entorno de San Mamés -desde donde partirá el pelotón a las 13:30 horas- y en Gran Vía, a la altura de Gregorio de la Revilla, donde finalizará la etapa alrededor de las 17:30 horas. Aunque esos cortes afectarán también a otros entornos en Deusto, Uribarri, Begoña, Olabeaga y Zorrotzaurre.

Se recomienda a nivel general no usar el coche particular en ese tiempo y acceder y desplazarse por Bilbao en transporte público, preferiblemente en metro o tren. La mayoría de las líneas de Bilbobus, y de Bizkaibus que circulan por la Villa, se verán afectadas en sus recorridos y paradas.

La celebración de este evento deportivo originará cortes de tráfico puntuales ya desde la víspera en el entorno de San Mamés debido a las tareas previas de montaje -que arrancará a las 9:00 de la mañana, del martes 2 de septiembre-. La afección, en este caso, será escasa y similar a un partido en San Mamés.

El primer corte significativo se prevé realizarlo ese mismo día, desde las 21:00 horas, en la carretera Enekuri-Artxanda, con paso permitido a vecinas/os y trabajadores.

Ya, durante el miércoles, día 3, los cortes principales se establecerán en Sabino Arana, Abandoibarra y Gran Vía, y se efectuarán entre las 6:30 y las 21:00 horas. Además, en todo el recorrido, se producirán cortes desde una hora antes del paso de los ciclistas. Y se dispondrá de personal en todos los accesos y en los cruces donde exista desvío alternativo, garajes, aparcamientos, etc., para que ningún vehículo se incorpore a la zona de carrera.

Los garajes y aparcamientos de los entornos afectados tendrán restricciones de acceso-salida y habrá varias zonas de la Villa con estacionamientos reservados, principalmente en las zonas de llegada y salida de la carrera.

Los horarios de cortes pueden verse modificados por motivos de seguridad o desarrollo de la carrera por la Policía Municipal y Ertzaintza.

Por zonas:

DISTRITOS ABANDO, BASURTO Y DEUSTO

El miércoles 3 de septiembre, desde las 6:30 y hasta las 21:00 horas se producirán los mencionados cortes de tráfico en Basurto que afectarán principalmente a Sabino Arana desde Victor Chavarri hacia Sagrado Corazón. Se filtrará el paso de residentes, garajes y comercios por el lateral de Sabino Arana hasta Licenciado Poza.

Asimismo, desde las 7:00 y hasta las 21:00 horas se impedirá el acceso a la Gran Vía entre el Sagrado Corazón y Moyua. Permanecerán cortadas el paseo Anselmo Clavé y el resto de las calles transversales a Gran Vía desde la calle Rodriguez Arias. Mientras sea posible se permitirá la circulación transversal por la calle Iparraguirre.

Posteriormente, desde las 9:00 y hasta el final del evento se impedirá la circulación por el Puente Euskalduna a todo vehículo ajeno a la organización o que no participe en el operativo.

Habrá desvíos alternativos. El tráfico de Abandoibarra se desviará en Lehendakari Leizaola; y el del Puente Euskalduna en Ballets Olaeta y General Eraso.

ARTXANDA

Además del mencionado corte de la carretera Enekuri-Artxanda, se cerrarán los túneles Artxanda–Salve y el gratuito de Ugasko–La Salve (en ambos sentidos) al menos una hora antes de la salida de la carrera. Su reapertura estará condicionada al desarrollo de la misma.

El recorrido de la Vuelta 2025

La Vuelta 25 se compone de 21 etapas y cubrirá una distancia total de 3.138 kilómetros. Desde el 23 de agosto hasta el 14 de septiembre los ciclistas se enfrentan a etapas llanas, de media montaña, de montaña, 2 contrarrelojes individuales y varias etapas en las que puede pasar de todo.

En este 90 aniversario, La Vuelta quiere revivir algunas de las ascensiones que han marcado su historia a lo largo de estas nueve décadas, algunas de ellas casi olvidadas. El Angliru, Pal (Andorra), Cerler, Valdezcaray, Larra-Belagua, el Alto de el Morredero y la Bola del Mundo pondrán a prueba los ciclistas.

Ampliar Recorrido de la Vuelta en España y Andorra.. La Vuelta

Además, el recorrido dará entre cuatro y seis oportunidades a los sprinters. Dos serán las contrarrelojes en el menú de La Vuelta 25: una por equipos (20 km, etapa 5) alrededor de Figueres, marcando el comienzo de la carrera en suelo ibérico, y una individual (25 km, etapa 18) en Valladolid.

Sin embargo, el destino de La Vuelta 25 podría decidirse también en etapas de media montaña: en Bilbao (etapa 11) con la subida a Pike y un doble ascenso a El Vivero, alentados por la afición vasca; al día siguiente con la Collada de Brenes, un puerto de primera categoría a 23 km de la meta en Los Corrales de Buelna; y en la réplica de la Lieja-Bastoña-Lieja en Galicia, sugerida por Óscar Pereiro.

Temas

